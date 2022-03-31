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BA.2變種病毒發威…亞洲確診數破億 每2天暴增百萬例

編譯中心／綜合30日電
日本解禁約一周後，疫情呈現反彈。圖為東京目黑川擠滿賞櫻民眾。(新華社)
日本解禁約一周後，疫情呈現反彈。圖為東京目黑川擠滿賞櫻民眾。(新華社)

新冠變異株Omicron的變種「BA.2」近期擴散，更造成亞洲多國確診數直線上升，30日亞洲確診病例數突破1億例大關。

BA.2變種病毒雖然致死率相對低，但仍具高度傳染性，讓中國、南韓日本、越南等國近來疫情反彈。路透報導，亞洲每兩天新增100萬例確診，總確診病例數占全球確診病例數的21%。據世衛（WHO）數據，目前有近86%確診者感染BA.2；另有數據顯示，與先前幾代病毒株相比，疫苗對於BA.2效果較差。

目前南韓單日新增確診數位居世界首位，占全球每日新增確診數約四分之一，平均每天有300多人不治。南韓30日新增逾42萬例確診，比前一天多8萬例，打破連續5天確診數下降的趨勢，並新增432人死亡。

南韓30日當天新增逾42萬例確診。(路透)
南韓30日當天新增逾42萬例確診。(路透)

日本解除防疫措施約一周後，疫情呈現反彈，30日新增逾5.3萬例確診，較一周前增加逾1.2萬例；並新增96人死亡。其中東京都新增9520例確診。

新加坡早前宣布解除大部分防疫限制，30日起更取消戶外口罩令；不過同一天新增8164例確診，是連續第9個周二的確診病例較前一天上升。當局則解釋是每逢周末過後病例均上升，趨勢將會持續。

印度累計4300萬例確診，驚人數字甚至高於疫情嚴重的日本、南韓、越南3國總確診數相加，今年1月確診高峰期時每日超過30萬人確診。但翻開過去11天的統計數據，印度單日通報病例數不到2000例。

南韓 疫情 日本

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