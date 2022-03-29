法國單日新增確診再破20萬 與上周相比增37%

一名男子騎車經過巴黎街頭，法國29日單日新增確診病例再度超過20萬例，全法新冠發病率持續上升。（Getty Images）

法國29日單日新增確診病例再度超過20萬例，全法新冠發病率持續上升。

法國官方數據顯示，法國29日單日新增確診病例21萬7480例，為近兩個月來單日新增確診病例再度超過20萬例；該數字與上周同期相比增長20%；法國單日平均新增確診病例已經回升至13萬例，與上周同期相比增長37%。

法國累計確診病例現為2527萬6508例；累計死亡病例現為14萬1985例，新增死亡病例164例。法國新冠住院患者人數現為21萬300人；重症患者人數現為1538人。

全法新冠發病率持續上昇，最新數據顯示的發病率為每10萬居民中有1329名感染者；而前一周發布的發病率為每10萬居民中有1095名感染者。目前法國北部多個大區的新冠發病率相對較高。

數據還顯示，法國所有年齡段人群的新冠發病率均在上升，上升幅度最高的年齡段為10歲到19歲的青少年人群，其次為40歲到49歲的中年人群。法國新冠病毒檢測 陽性率現已升至30.6%。

法國衛生總署在其最新的疫情 分析報告中警告，法國目前的新冠發病率和病毒檢測陽性率仍然很高。

法國新聞資訊台29日的報導說，越來越多的人重新前往藥店接受病毒檢測，這是由於不少人有冬季疾病症狀，想通過檢測來確診是否感染新冠病毒。法國藥 店每日平均的抗原檢測數量目前達40萬至45萬次，此外每天還售出40萬自我檢測試劑。