英新冠免費檢測4月喊停：是時候當流感處理

英國政府擬於下月1日起停止向大部分民眾提供免費檢測服務，專家警告此舉等同放棄追蹤病毒擴散情況。(歐新社)

英國 Omicron亞變種BA.2蔓延，加上英國政府陸續解除防疫限制，導致新冠肺炎近期反彈，不過當局宣布，將於4月1日起停止提供免費檢測 。不少專家警告，放棄追蹤病毒擴散情況，恐導致更多人受感染，醫療系統也承受更大壓力。

為減輕財政負擔

綜合媒體報導，英國政府聲稱，是時候將新冠視作流感等其他傳染病一般處理，因此決定下月1日起停止在英格蘭提供免費檢測。其他地區也會在未來數周至數月內停止有關服務，只有醫院病人和院舍等社福機構職員在出現症狀時，才可獲得免費檢測，但衞生部門尚未公布哪些群體合資格獲免費檢測。

英國政府指出檢測、追蹤和研究成本昂貴，英國疫苗接種率高企及Omicron可能不及其他變種嚴重，認為公眾目前面對的威脅，已較疫情 初期減少。

不過許多專家都不以為然，認為除非民眾願意自行付費檢測，否則絕大多數人都不會得知自己有否染疫，一旦出現大量確診者，高危群體將面對更大風險。

倫敦大學學院臨床研究部門主任帕格爾稱，她最擔心此舉向民眾發放「疫情已經結束」的錯誤信息，實際上疫情仍很嚴峻。

美英研究：輕症也會「腦霧」

另據華盛頓郵報報導，多項新研究指出，即便是輕症患者也可能患上「新冠腦霧」，研究人員發現，這些患者的腦部出現了與化療後的癌症患者、阿茲海默症患者或其他病毒感染患者類似的異常狀態，並開始嘗試借鑑上述疾病療法治療長新冠患者。

英國研究人員本月比對400名新冠患者染疫前後的腦部圖像發現，他們控制思維活動的大腦灰質減少速度比未染疫者更快，且控制嗅覺的區域受到更嚴重損傷。

研究論文第一作者、牛津大學教授杜奧表示，考慮到大部分患者只出現了輕微的新冠症狀，研究人員看到他們的腦部存在如此明顯的損傷時感到非常驚訝。她表示，這種損傷是否可逆、具體會導致什麼後果尚屬未知，需要進一步觀察和研究。