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天啊竟然2條線 新加坡與病毒共存最怕婚前「疫」外

中央社／新加坡27日專電
新加坡民眾Zoe（前左）受訪時表示，在疫情期間結婚，許多規劃恐因防疫政策改變而被迫調整，受疫情影響，她的婚宴延後一年才舉辦。（Zoe提供）
新加坡民眾Zoe（前左）受訪時表示，在疫情期間結婚，許多規劃恐因防疫政策改變而被迫調整，受疫情影響，她的婚宴延後一年才舉辦。（Zoe提供）

「喔不！出現2條線了，怎麼會這樣？」即將步入禮堂的許小姐，卻在婚禮前3天自我快篩陽性，最擔心的事情果然發生了。2年多來，這是新加坡COVID-19疫情下常態，不少人婚事受到衝擊，不是被迫延期就是得隨防疫政策變動而調整。

時間倒回到3月初，許小姐在婚禮前3天一早做了快篩，卻出現代表確診的2條紅線，當下她不禁懷疑「這是一場夢嗎」，驚魂未定地立刻打電話給未婚夫沈先生告知噩耗。

沈先生前一週才染疫，康復沒多久，現在又換成準新娘中鏢，這下籌備許久的婚禮不得不延期，可以想見，這對開心預備邁入人生新階段的他們而言，會是多大的打擊。

除了對未婚夫、賓客及外包廠商感到抱歉外，準新娘更是對從美國遠道而來的兄弟姐妹感到很不好意思，因為確診後必須居家隔離，不僅婚禮取消，甚至無法跟許久未見的家人見上一面，只能靠視訊通話。

新型冠狀病毒Omicron變異株蔓延全球，新加坡先前也爆發一波疫情，連續多日新增確診人數破萬，最高紀錄一天曾新增約2.6萬起確診病例。病毒步步進逼，當地人自我調侃，開始流傳「若身旁沒人確診，代表你沒朋友」說法，也算是苦中作樂吧。

面對不斷攀升的確診病例，對新加坡新人而言，其實心裡都做了「最壞的打算」，隨時有可能會因感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而導致婚禮出現變數。然而，當他們最擔心的事真的發生時，那種無法置信、備受打擊的情緒，還是無法避免地湧上心頭。

所幸，新加坡疫苗覆蓋率高，超過7成人口都打了追加劑，Omicron症狀相對較輕，許小姐與沈先生都已康復，雖然比原定時間晚了3週，但總算在昨天順利踏上紅毯，攜手展開人生新的旅程。

回想這段「插曲」，許小姐坦言，聯絡所有賓客及外包廠商、重新安排婚宴及婚禮場地等是最大的挑戰，還好最後都順利解決了。婚宴餐廳業者透露，最近受到Omicron疫情影響，好幾對新人的婚宴都因確診而被迫延期。

除了延期，也有人選擇用另類的方式完成終身大事，例如，有位準新娘不幸在婚宴前一天確診，由於事發突然，實在很難臨時改期，因此這對新人決定按原定計畫進行，只不過新娘本尊未能現身會場，而是透過線上參與，與賓客同歡。

不過，也有新人的婚禮因當地疫情變嚴重而延後近2個月，婚宴更是隔了一年才舉辦。Zoe受訪時說，原本婚禮日期訂在2020年4月25日，殊不知COVID-19疫情爆發後，星政府祭出類封城「阻斷措施」，迫使她的婚禮延至「阻斷措施」結束，6月底才舉行；直到隔年4月才舉行婚宴，賓客人數也受到防疫限制。

「2020到2021年充滿許多變數，婚禮籌備面臨很多困難」，Zoe回憶，「在疫情期間結婚，讓人很緊張，主要因為我們必須因應隨疫情變化而調整的防疫政策」，即使有充分時間準備、規劃，最後還是可能因防疫措施改變被迫延期。

的確，沒有人願意看到自己的人生大事被疫情打亂，也沒有人想在婚禮前確診，但在新加坡「與病毒共存」的日子裡，這些「疫」外似乎免不了。

儘管如此，仍有可能「因禍得福」，對許小姐而言，與另一半共同度過「婚前確診危機」，讓她更加珍惜兩人關係，彼此也更加靠近。另一個好處是，既然兩人都已得過COVID-19，「規劃蜜月旅行時也就不用擔心會染疫了」。

這場疫情深深衝擊了全球每個人的生活各層面，社交、工作型態甚至到婚姻大事通通無一倖免。走過2年的抗疫日子，如今新加坡疫苗覆蓋率已超過9成、加上Omicron疫情趨緩，星國防疫措施29日起將擴大鬆綁，社交聚會人數放寬至最多10人、戶外不再強制戴口罩，民眾離正常生活更近了一步，彷彿也更加熟悉與COVID-19共處的生存之道

旅居新加坡的許小姐在婚禮前3天自我快篩結果為陽性（圖），婚禮被迫延期，她最擔心的...
旅居新加坡的許小姐在婚禮前3天自我快篩結果為陽性（圖），婚禮被迫延期，她最擔心的事情果然發生了。（許小姐提供）
新加坡採取「與病毒共存」策略，29日起將擴大放寬防疫措施，包括戶外不再強制戴口罩...
新加坡採取「與病毒共存」策略，29日起將擴大放寬防疫措施，包括戶外不再強制戴口罩，圖為26日巴耶利峇地鐵站附近的廣場。中央社

疫情 新加坡 防疫

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