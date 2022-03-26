我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登暗示美軍會被派到烏克蘭？白宮澄清：立場沒變

空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮

BA.2變異株肆虐歐洲 恐擴大至全球

編譯陳律安／綜合25日電
病毒學家對於Omicron亞變種BA.2帶來的影響，出現不同聲音，但大幅解除防疫措施後，歐洲許多地區陷入新一波疫情，而且有可能擴散到全球。（美聯社）
病毒學家對於Omicron亞變種BA.2帶來的影響，出現不同聲音，但大幅解除防疫措施後，歐洲許多地區陷入新一波疫情，而且有可能擴散到全球。（美聯社）

不到兩個月前，世界衛生組織（WHO）歐洲主任克魯格才預期歐洲疫情將「長期趨緩」，但本周他卻改口示警，表示在大幅解除防疫措施後，歐洲多數地區陷入新一波疫情，原因是Omicron亞變種BA.2肆虐。

WHO說，隨著民眾停止戴口罩和增加往來，歐洲至少已有18個國家確診數躍增。專家預估，北美幾周內也可能上演類似情形。部分專家更示警，由於美國老年人新冠疫苗和加強針的接種率不高，可能面臨比歐洲國家更嚴重的住院潮。

漢堡應用科學大學流行病教授 Ralf Reintjes 認為，每個人都期待疫情結束，加上政府放寬保護措施，「這兩者結合在一起，讓BA.2有機會在歐洲多處瘋狂地傳播」，而且擴展到世界。

外界預估，Omicron亞變種BA.2傳染力比Omicron病毒高約30%，但據英國衛生安全局分析，感染BA.2者住院機率不高於Omicron。

倫敦帝國學院病毒學家皮考克則說，隨著加強針保護效力減退，和政府放寬防疫措施，可能爆發第二波Omicron疫情，BA.2可能提高這種情況發生的機率 。

然而，為法國政府提供建言的病毒學家李那表示，BA.2不會構成太大問題，法國衛生當局有能力控制疫情，因為過去6周來住院數已下滑。

白宮首席防疫顧問佛奇則認為，BA.2帶來的疫情，不會需要再度實施嚴厲的社交距離規範。

但Crabon健康公司總裁和策略長查明說，當局快速解除防疫措施令人擔憂，因為BA.2在歐洲迅速擴散，同樣情形可能在美國發生。他擔心，美國現在不過是暴風雨前的寧靜。

此外，美國藥廠莫德納（Moderna）行政總裁邦塞爾24日表示，未來有兩成機會出現比目前更危險的新冠病毒變異株，最有可能的情况是高危群體例如長者和免疫功能低下的人士，將要每年接種加強劑作保護。

疫情 Omicron 防疫

上一則

烏警察將領願降俄 換馬立波童撤圍城

下一則

普亭自比J.K.羅琳 傳下令「這一天」前終結戰爭

延伸閱讀

北加灣區廢水監測: 亞變種BA.2病毒 已經超越其它毒株

北加灣區廢水監測: 亞變種BA.2病毒 已經超越其它毒株
歐洲Omicron亞變種BA.2肆虐 恐預示美國疫情升溫

歐洲Omicron亞變種BA.2肆虐 恐預示美國疫情升溫
六都執政調查 桃園人不滿入境防疫管控

六都執政調查 桃園人不滿入境防疫管控
4月入境星國免隔離 亞洲多國紛鬆綁

4月入境星國免隔離 亞洲多國紛鬆綁

熱門新聞

豪宅示意圖。（取材自pixabay）

蓋太大 5棟百萬豪宅夷為平地 屋主痛心：每天就像惡夢

2022-03-23 18:12
圖為3月23日，烏克蘭消防員在基輔被砲擊毀壞的房屋內噴水情形。（美聯社）

前蘇聯軍官：俄犯致命錯誤將在2周內戰敗 台灣也是關鍵

2022-03-24 18:29
普亭18日在莫斯科發表演說，紀念烏克蘭克里米亞透過公投決定併入俄國8周年。（美聯社）

英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰

2022-03-18 11:06
哈利和梅根永遠難逃八卦小報的攻擊。（路透資料照片）

哈利、梅根遭爆「玩完」他回英國 她在美國帶小孩？

2022-03-20 21:31
烏克蘭總統澤倫斯基21日晚間發表電視談話。歐新社

俄25人暗殺小隊遭自己人出賣 行刺烏總統任務失敗在邊境被捕

2022-03-22 17:51
超過7成的俄國民眾認為接下來繼續進攻的國家應該要是波蘭。圖為華沙的Varso Tower。(歐新社資料照片)

86%俄人挺繼續侵歐 民調揭「最想打這國」

2022-03-18 02:30

超人氣

更多 >
北加懸疑29年槍殺冷案偵破 受害人居然是唐飛同學

北加懸疑29年槍殺冷案偵破 受害人居然是唐飛同學
紓困抗通膨 12州擬直接發現金 緬因州最慷慨

紓困抗通膨 12州擬直接發現金 緬因州最慷慨
科學家新發現：白天小睡與失智症可能惡性循環

科學家新發現：白天小睡與失智症可能惡性循環
空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮

空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮
大法官湯瑪斯妻子29則簡訊逼梅杜斯推翻選舉結果

大法官湯瑪斯妻子29則簡訊逼梅杜斯推翻選舉結果