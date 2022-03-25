4月入境星國免隔離 亞洲多國紛鬆綁

新加坡政府宣布，下月起，凡已接種新冠疫苗的旅客，入境時將不必再隔離檢疫。（新華社）

新加坡 政府24日宣布，已接種新冠疫苗 的旅客，4月起入境時將不必再隔離檢疫，跟進亞洲多國鬆綁防疫限制、準備「與病毒共存」的做法。

新加坡總理李顯龍表示，強制室內戴口罩的規定同步取消，並允許更大規模群聚。他在電視演說中宣告：「對抗新冠肺炎疫情 之役來到重大轉折點。我們將邁出堅定的一步，邁向與新冠病毒共存。」他表示，星國官員將持續按部就班解除限制，「邁出這重大一步後，我們會等一陣子，待情勢穩定，若一切順利，就會進一步放寬」。

人口550萬的新加坡是第一批從圍堵策略、轉向與病毒共存新常態的國家之一，但礙於後續爆發疫情，部分鬆綁計畫被迫暫緩實施。如今，亞洲Omicron變異株感染潮開始消退，疫苗接種率也提升，新加坡等國於是陸續解除限制。

亞洲諸國也紛紛鬆綁防疫限制。日本解除對東京和其他17縣餐廳及其他商店的營業時間限制；南韓解除餐廳晚上11時後宵禁限制，取消疫苗通行證措施，已接種疫苗的外國旅客入境不再強制隔離檢疫；印尼24日起入境免隔離，穆斯林將能歡度齋戒月；泰國、菲律賓、越南、柬埔寨、馬來西亞也採取類似措施，以振興觀光業。

此外，澳洲打算下月起，解除對國際郵輪禁止入境令，兩年來主要抗疫封禁措施正式告終。紐西蘭本周結束去餐廳、咖啡店等公共場所需持疫苗通行證的規定，4月4日起取消對許多部門強制施打疫苗的規定，5月對適用免簽證計畫人士開放邊境。