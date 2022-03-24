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西班牙解禁輕症免隔離 南韓確診破千萬 20%國民曾染疫

編譯中心／綜合23日電

西班牙新冠疫情解禁之路邁向新里程碑。28日開始，潛在感染者不強制執行檢測與追蹤，並解除輕症和無症狀感染者的居家隔離措施，將防疫能量集中在高風險族群和醫護環境上。

面對疫情趨緩，西國衛生部22日在公共衛生委員會上，與各自治區達成共識，全國28日起同步放寬防疫措施：除了重症患者、高風險族群（60歲以上長者、免疫缺陷病患、孕婦）以及醫護環境工作者以外，全面停止對潛在感染者強制病毒檢測，輕症和無症狀感染者也不需再進行居家隔離。

西班牙因Omicron變異株，在聖誕假期後迎來新一波疫情，每10萬居民確診率一度超過3000例。隨著疫情緩和，22日每10萬居民確診率已降至436.5例。

西班牙流行病學會向國家報表示，不強制要求輕症者居家隔離，可能為疫情傳染帶來風險；另一方面，可減少醫療資源的消耗，有益於中、長期疫情控制。兩者之間不容易找到平衡點。

此外，南韓23日新增49萬例確診，累計破1000萬例，表示南韓約20%國民有感染史。專家表示，此數據尚未納入無症狀患者等。

南韓總理金富謙表示，由於Omicron變異株BA.2病例劇增，加上聚會人數放寬，預計疫情趨緩還需一至兩周。韓媒指出，雖然近期確診、重症與死亡病例都急劇增加，但防疫部門一直不夠積極。

世衛（WHO）22日表示，英國、法國和德國等多個歐洲國家過早解除防疫措施，加上BA.2病毒持續蔓延，疫情再度升溫。

疫情 防疫 南韓

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