香港研究：逾4成新冠患者痊癒1年後 體能仍未恢復

圖為香港瑪嘉烈醫院本月11日景象。Getty Images

據香港 商業電台報導，香港理工大學研究團隊追蹤118名在香港去年第四波疫情 中確診的成年患者身體狀況發現，約42%患者在確診半年內，出現疲勞綜合症，當中約83%人延續至一年後，並以肺活量及下肢肌肉力量受到的影響最大。

報導稱，女性確診者更容易出現疲勞症狀，至於年齡與確診前的運動習慣，與染疫痊癒後疲勞情況則沒有看到明顯關係。

香港理工大學研究團隊正開始收集第5波疫情的Omicron患者數據。參與這項研究的理工大學康復治療科學系副教授黃宇樂建議，患者可循序漸進進行適當強度及頻率的運動，協助恢復體能。根據世界衛生組織建議，每周應進行2.5小時中等強度的有氧運動，或最少進行75分鐘高強度有氧運動。

《上觀新聞》則報導，早前在世界頂級期刊《自然》雜誌網站上線的一篇由牛津大學科學家撰寫的論文也指出，感染新冠病毒可能導致大腦發生變化，包括腦容量變小、與嗅覺和記憶相關的灰質減少、腦組織受損等。即使是輕症患者，大腦也會出現明顯變化。

研究人員提醒，最新研究發現預示了感染新冠的一個可能的長期後果——或將導致阿茲罕默症或其他形式的癡呆症。

但也有神經學專家表示，不必對此過於恐慌，相關研究仍有一些疑問有待釐清。新冠對大腦的影響還需深入研究，最新發現未必表明患者大腦將受到永久性損傷，或其思維、記憶等其他功能將受到深刻影響。

參與研究的牛津大學神經學副教授、論文主要作者杜奧德（gwenaëlle douaud）也說，「大腦具有可塑性，這意味著它在一定程度上可以自我重組 和修復，即使在老年人中也是如此。」

杜奧德還表示，隨著時間推移，當嗅覺慢慢恢復後，大腦的異常變化可能就變得不那麼明顯。同樣，病毒的有害影響（無論是直接的，還是通過炎症或免疫反應間接引發）也可能隨著時間推移而逐步減弱。