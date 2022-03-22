歐洲多國疫情反彈照樣解禁 世衛警告：威脅遠未結束

荷蘭解除大部分防疫限制。（Getty Images）

在Omicron新冠變種病毒及亞變種BA.2持續肆虐下，歐洲多國疫情 出現反彈，德國單日新增近30萬例確診，創新高。然而多個歐洲國家卻陸續放寬防疫 限制措施，不少民眾均認為操之過急，世衛組織也警告「疫情遠未結束」。

德國17日新增破紀錄的近30萬例確診個案，過去數周每日平均逾200人疫歿，同樣創新高。但德國國會經過激烈辯論後，通過20日起解除大部分防疫限制。德國目前疫苗 接種率僅76%，在歐洲國家中偏低，總理蕭茲呼籲民眾積極接種疫苗，衛生部長勞特巴赫則指責拒絕打針的民眾，是將「全國其他民眾當作人質」。

法國過去7天平均單日新增近9萬例，比上周上升36%，但政府14日已解除大部分防疫限制，包括室內戴口罩及疫苗通行證措施。當局指出，目前醫療設施的情況穩定，重症和死亡的患者個案下降，因此是時候放寬限制。

奧地利上周感染率升至每10萬人有3600例確診，衛生部宣布重新實施室內口罩令，但基於大量醫護確診導致人手短缺，考慮縮減隔離檢疫時間。義大利17日宣布將逐步解除防疫措施，包括撤銷進入大部分公共場所需出示疫苗通行證的規定。西班牙過去兩周新增逾21.1萬例確診，當局對放寛限制相對謹慎，仍要求民眾在室內場所戴口罩。

南韓因BA.2變異株造成疫情惡化，可能使疫情高峰期延長；但當局仍決定21日起放寬私人聚會人數上限，上調至8人，完成接種者自海外入境時也不必隔離。專家憂心，可能使疫情再次擴大。

截至今天凌晨零時，南韓新增約21萬例確診，較上周的3、40多萬例大幅下降，但考慮周末採檢案例較少的因素，仍無法掉以輕心。