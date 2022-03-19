我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏軍反擊轟炸俄軍團指揮所 傳指揮官及多名將軍陣亡

喜劇泰斗顧寶明心肺衰竭逝世 享壽71歲

加拿大也鬆綁防疫 4月1日起打2劑入境免檢測

編譯中心／綜合18日電
溫哥華機場在社群媒體宣告，提醒旅客3月31日晚上9時1分起（東岸時間4月1日0時1分），入境溫哥華機場不再需要提供COVID-19檢測證明。（中央社）
溫哥華機場在社群媒體宣告，提醒旅客3月31日晚上9時1分起（東岸時間4月1日0時1分），入境溫哥華機場不再需要提供COVID-19檢測證明。（中央社）

新冠疫情在亞洲仍流行，日本累計確診逾600萬例，18天增加100萬例；不過，歐美國家已陸續放寬入境防疫限制，加拿大就表示4月1日起，完整接種者入境不需病毒檢測

英國、丹麥、瑞士和愛爾蘭等國家已不要求入境病毒檢測陰性報告；加拿大之前遲遲沒有鬆綁政策。在加拿大旅遊和商界不斷呼籲下，政府終於決定取消檢測規定，當局今天宣布完全接種疫苗的旅客，從4月1日起入境不再需要病毒檢測陰性報告。

不過，旅客仍可能在機場被要求進行隨機的核酸檢測，但在等待結果時無需隔離；入境前仍需登錄ArriveCAN應用程式，輸入疫苗接種證明及其他所需資訊。未接種至少兩劑疫苗的旅客，仍要出示陰性核酸檢測證明，入境後也要隔離檢疫14天。

義大利17日表示，3月31日將結束全國緊急狀態，並解散疫情專家委員會。德國3月20日起，學校和超市等室內場所將取消須佩戴口罩的規定，但醫療診所和看護中心仍強制佩戴。巴西已有16個州和聯邦特區巴西利亞宣布鬆綁戴口罩規定。

泰國政府宣布從4月1日起，旅客不必再出示登機前72小時的PCR核酸檢測，不過仍需進行落地後的PCR核酸檢測和落地第5天的ATK快篩測試。

檢測 疫苗 加拿大

上一則

馬克宏拚連任 要造「歐洲元宇宙」與美科技巨頭競爭

下一則

歐盟再金援3億 范德賴恩：烏克蘭歐洲之路已開始

延伸閱讀

隔離出關倒數計時 具俊曄現身步上防疫巴士接受採檢

隔離出關倒數計時 具俊曄現身步上防疫巴士接受採檢
台灣入境檢疫擬改7日 4月中評估

台灣入境檢疫擬改7日 4月中評估
聯合國：逃離烏克蘭難民達327萬人 波蘭收容最多

聯合國：逃離烏克蘭難民達327萬人 波蘭收容最多
台疫苗開打周年 受害救濟難跨高牆

台疫苗開打周年 受害救濟難跨高牆

熱門新聞

烏克蘭城市馬立波遭受俄軍砲擊後，一片殘破。 (美聯社)

烏克蘭經濟顧問：千億美元資產被毀 只有中國得利

2022-03-11 12:25
超過7成的俄國民眾認為接下來繼續進攻的國家應該要是波蘭。圖為華沙的Varso Tower。(歐新社資料照片)

86%俄人挺繼續侵歐 民調揭「最想打這國」

2022-03-18 02:30
英國每日郵報報導，情報界人士指出，俄羅斯總統普亭最近在鏡頭前「蒼白和浮腫」，而且行為越來越古怪，可能是生理因素引起的。圖為普亭10日舉行視訊會議。美聯社

情報界指普亭可能罹癌 使用類固醇導致臉腫、智能退化

2022-03-12 21:06
普亭18日在莫斯科發表演說，紀念烏克蘭克里米亞透過公投決定併入俄國8周年。（美聯社）

英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰

2022-03-18 11:06
俄羅斯總統普亭。美聯社

普亭為何久攻不下烏克蘭？克魯曼：獨裁強人其實最弱

2022-03-12 07:25
烏克蘭國家邊防局15日表示，2名中國人試圖帶2名嬰兒離境。左圖為2名中國人在邊防接受警方盤問，右圖為烏國邊防女警照顧嬰兒。（圖取自烏克蘭邊防局網頁dpsu.gov.ua）

中國人趁戰亂綁架烏克蘭嬰兒離境被捕 疑涉人口販賣

2022-03-16 09:50

超人氣

更多 >
中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願

中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願
白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場

白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場
英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰

英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰
霧濃踩了煞車 135輛車追撞 密州連環大車禍6死

霧濃踩了煞車 135輛車追撞 密州連環大車禍6死
最新變種在歐洲崛起 佛奇：全美恐再見確診數上升

最新變種在歐洲崛起 佛奇：全美恐再見確診數上升