加拿大也鬆綁防疫 4月1日起打2劑入境免檢測

溫哥華機場在社群媒體宣告，提醒旅客3月31日晚上9時1分起（東岸時間4月1日0時1分），入境溫哥華機場不再需要提供COVID-19檢測證明。（中央社）

新冠疫情在亞洲仍流行，日本累計確診逾600萬例，18天增加100萬例；不過，歐美國家已陸續放寬入境防疫限制，加拿大 就表示4月1日起，完整接種者入境不需病毒檢測 。

英國、丹麥、瑞士和愛爾蘭等國家已不要求入境病毒檢測陰性報告；加拿大之前遲遲沒有鬆綁政策。在加拿大旅遊和商界不斷呼籲下，政府終於決定取消檢測規定，當局今天宣布完全接種疫苗 的旅客，從4月1日起入境不再需要病毒檢測陰性報告。

不過，旅客仍可能在機場被要求進行隨機的核酸檢測，但在等待結果時無需隔離；入境前仍需登錄ArriveCAN應用程式，輸入疫苗接種證明及其他所需資訊。未接種至少兩劑疫苗的旅客，仍要出示陰性核酸檢測證明，入境後也要隔離檢疫14天。

義大利17日表示，3月31日將結束全國緊急狀態，並解散疫情專家委員會。德國3月20日起，學校和超市等室內場所將取消須佩戴口罩的規定，但醫療診所和看護中心仍強制佩戴。巴西已有16個州和聯邦特區巴西利亞宣布鬆綁戴口罩規定。

泰國政府宣布從4月1日起，旅客不必再出示登機前72小時的PCR核酸檢測，不過仍需進行落地後的PCR核酸檢測和落地第5天的ATK快篩測試。