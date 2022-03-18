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南韓單日暴增逾62萬確診 防疫仍續鬆綁

編譯中心／綜合17日電
南韓確診數飆新高但死亡率低，當局考慮進一步放寬防疫限制。（路透）
南韓確診數飆新高但死亡率低，當局考慮進一步放寬防疫限制。（路透）

南韓17日創下兩個看起來互相矛盾的新冠疫情里程碑：單日新增確診日新增62萬1328例，較先前紀錄大增22萬例，是全球最多；病歿人數也創下429例新高，但染疫病故的死亡率0.14%，是全球最低的國家之一。如果是其他地區，染疫數激增到這種程度，都預示疫情失控，死亡人數很快將飆高，但南韓很特別。

南韓新冠病毒單日確診數再創新高，截至17日凌晨0時，單日新增62萬1328例，較先前紀錄大增22萬例，病歿人數也創下429例新高。人口密集的首都圈確診數已來到34萬3322例。

相較於許多國家大致放棄大規模檢測，南韓的情況反映出其未曾懈怠地部署檢測量能，這是死亡率下滑的一個關鍵。目前為止，南韓在PCR檢測上已經花掉大約13億美元。

再加上南韓疫苗接種率達88%，疫苗追加劑的注射率是全球最高地區之一，尤其老年人，計算出來的死亡率僅0.14%，是美國和英國的十分之一。

南韓因應新冠疫情的做法是從以往的大流行病汲取經驗教訓。他們率先使用快篩，並利用新技術追蹤接觸者。

如今，儘管新增確診病例數高居世界前幾名，但死亡率下降促使政府考慮進一步放寬防疫限制，全面推行「防疫自主」，不僅暫停防疫通行證制度，確診者的同住家人也不再強制隔離，開始放棄匡列密切接觸者。而南韓中央為了將醫療量能留給「高風險族群」，決定加速「防疫改組」，快篩陽性就歸類為確診，不另做PCR檢測；若是輕症入院治療，也不再進入負壓隔離病房。

此外，預計在18日公布21日起實施新規，可能將私人聚會人數上限從6人放寬至8人，餐廳、咖啡店等營業時間從晚上11時延長至午夜為止。但許多專家在近期疫情進入高峰後提出反對意見，可能使當局再次陷入民生與防疫的兩難。

南韓確診數飆新高但死亡率低，當局考慮進一步放寬防疫限制。（美聯社）
南韓確診數飆新高但死亡率低，當局考慮進一步放寬防疫限制。（美聯社）

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