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開戰第4周／俄炸烏東城鎮21死 美指俄已射逾千飛彈

從抗疫模範到疫情爆發 香港與南韓出了什麼差錯？

編譯陳律安／綜合外電
香港目前疫情仍異常嚴峻。歐新社
香港目前疫情仍異常嚴峻。歐新社

直到去年底前，香港南韓透過不同的對抗新冠疫情方式，大致成功控制疫情，也成為不必封城的抗疫範本，但近幾個月來隨著Omicron變異株的傳播，情勢急轉直下。

南韓16日新增確診數達62萬1,328人，比前一日激增55%，病故數也達到429人，雙雙創新高。根據Our World in Data數據，在15日，南韓每百萬人的單日新增確診數為世界最高。

Our World in Data數據也顯示，截至15日，香港每百萬人的單日病歿數為37.64，為舉世最多。

香港自疫情爆發以來，實施嚴格的抗疫措施，例如自海外入境者須隔離21天、嚴控邊境、限制民眾聚會、實施口罩令，以及立即隔離確診者並追蹤相關足跡。

在之前的四波疫情，香港這些舉措都奏效，卻擋不住去年12月爆發的第五波疫情。香港1月實施更嚴格的社交距離措施，例如要求餐廳晚間6點打烊，卻仍難以遏止高傳染力的Omicron變異株。Omicron病毒對占香港20%人口的老年人衝擊尤甚。

香港在第五波疫情爆發時，民眾的新冠疫苗接種率不高，因此更容易受到Omicron病毒影響。香港的長者此前不願接種疫苗，因為香港之前抗疫有成，又擔心接種疫苗的副作用，民眾高度不信任政府也是原因之一。

在南韓，1月每日新增確診數達到都五位數，儘管確診數2月中旬突破10萬人，政府仍鬆綁社交距離措施，引發外界批評這是為了總統大選的政治操作。

當局一開始預估疫情將在本周攀峰，確診數超過37萬人，但現在專家預估，疫情達到高峰的時間點將往後延一周、甚至更久。南韓新增確診數已不斷衝高，16日更首度突破60萬人。

嘉泉大學預防醫學教授鄭在勳（音譯）說，南韓疫情嚴峻的主因是政府改變政策、放寬社交距離限制，另一個原因則是Omicron變異株的傳染力很強。

疫情 香港 南韓

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