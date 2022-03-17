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確診數飆新高、死亡率超低 兩數據代表南韓防疫有成

編譯季晶晶／綜合外電
南韓周四確診數飆新高但死亡率超低，當局考慮進一步放寬防疫限制。路透
南韓周四確診數飆新高但死亡率超低，當局考慮進一步放寬防疫限制。路透

南韓周四（17日）創下兩個看起來互相矛盾的新冠疫情里程碑：單日新增確診病例數飆破60萬，是全球最多，但染疫病故的死亡率0.14%，是全球最低的國家之一。如果是其他地區，染疫數激增到這種程度，都預示疫情失控，死亡人數很快將飆高，但南韓很特別。

相較於許多國家大致放棄大規模檢測，南韓的情況反映出其未曾懈怠地部署檢測量能，這是死亡率下滑的一個關鍵。

專注檢測要付出高昂成本。目前為止，南韓在PCR檢測上已經花掉大約13億美元。它現在有能力每日進行100萬人次的PCR檢測。南韓因此能夠辨識出高危險病例，在患者病情惡化前搶先送院治療。

積極檢測讓南韓醫院沒有因為確診人數激增而不堪重負，醫療保健系統仍完好無損。儘管新增確診病例由1月下旬Omicron變種病毒現蹤前的不到9,000例，周四增加到近70倍的621,328例，但住院人數僅增加一倍，加護病房的容量為65%。

再加上南韓疫苗接種率達88%，疫苗追加劑的注射率是全球最高地區之一，尤其老年人，計算出來的死亡率僅0.14%，是美國和英國的十分之一，同時低於兩個月前的0.88%。

南韓因應新冠疫情的做法是從以往的大流行病汲取經驗教訓。他們率先使用快篩，並利用新技術追蹤接觸者。雖然自2020年初以來已有逾800萬例病例，但南韓從未封城，還設法克服了疫苗接種起步緩慢的問題——他們優先為老年人施打疫苗追加劑。

如今，儘管新增確診病例數高居世界前幾名，但死亡率下降促使政府考慮進一步放寬防疫限制，包括取消私人聚會最多6人的限制，以及延長餐廳營業時間。

南韓 檢測 疫苗

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