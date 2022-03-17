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歐洲疫情升溫 英國、荷蘭確診比上周暴增48% 德國增20%

記者顏伶如／綜合報導
英國取消最後一道防疫措施後，確診案例及住院案例都回升。（歐新社）
英國取消最後一道防疫措施後，確診案例及住院案例都回升。（歐新社）

英國取消最後一道防疫措施的兩周之後，確診案例及住院案例都有回升趨勢，逾半數歐盟國家則是每日新增確診案例逐漸走高。若以英國與歐洲國家目前疫情走向做為美國借鏡，醫學專家指出，防疫警覺不能鬆懈。

英國將自3月18起，取消新冠入境限制規定，旅客入境英國無需填寫追蹤表格，入境前後也不需要做任何病毒檢測。

華盛頓大學微生物學家黛博拉‧富勒(Deborah Fuller)接受有線電視新聞網(CNN)訪問時出，當民眾看到各種防疫規定紛紛取消時，會以為疫情已經結束了，「其實疫情並未結束」。她說：「我們不能放下警覺。」

英國取消最後一道防疫措施後，確診案例及住院案例都回升。圖為倫敦希斯羅機場。（美聯...
英國取消最後一道防疫措施後，確診案例及住院案例都回升。圖為倫敦希斯羅機場。（美聯社）

富勒說，在這場彷彿大規模實驗的防疫過程裡，當戴口罩規定與其他防疫措施陸續取消之後，重要的是民眾仍應該保持高度警覺，包括持續注意身體狀況、加強檢測等，對於萬一疫情在防疫措施放寬後出現逆轉，預做準備。

有線電視新聞網報導，英國新冠病毒確診案例上周比先前一周增加48%，同期之間染疫住院案例也增加17%。英國目前每日新增確診案例約5萬5000例，數量約為Omicron變種病毒肆虐尖峰時期的三分之一，但防疫規定尚未完全取消的兩周之前相比，如今案例增加速度明顯上升。

約翰霍普金斯大學疫情追蹤統計數據顯示，超過半數歐盟國家每日新增確診案例正在增加中，荷蘭在過去一周便增加了48%，德國也增加了20%。

逾半數歐盟國家每日新增確診案例增加中，德國在週去一周增加了20%。柏林志願者協助...
逾半數歐盟國家每日新增確診案例增加中，德國在週去一周增加了20%。柏林志願者協助民眾注射疫苗。（Getty Images）

白宮首席防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)接受CNN專訪時說，已與英國防疫主管官員交換意見，目前英國衛生機關把疫情升高歸咎於三大主因：Omicron亞型變異株BA.2傳染力增強、解封之後更多民眾在室內空間聚會時未戴口罩、新冠疫苗保護力或染疫後獲得免疫力已經衰退。

英國衛生安全局上周公布報告指出，BA.2雖比原本的Omicron傳染力增加80%，但感染者似乎不會因此需要住院。然而，目前英國染疫率與住院率均持續增加，如此現象令人不解。

佛奇受訪時說，英國住院率增加確實讓人納悶，原因為何尚未明朗，「但可以確定的是，加護病床的病床使用並未因此增加」。

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