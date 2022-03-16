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英國疫情反彈仍取消所有入境限制 南韓日增40萬例新高

編譯中心／綜合15日電

英國政府數據顯示，當地疫情出現自1月底以來首次反彈，但政府仍繼續放寬防疫措施；英國將自3月18日起，取消所有新冠入境限制規定，入境旅客不再需要事先填寫旅客追蹤表格，入境前後也不需要任何病毒檢測

英國運輸大臣夏普斯（Grant Shapps）在社交媒體上表示，自當地時間18日凌晨4時起，「旅客定位表」、入境人士核酸檢測等所有旅行限制措施將不再實施，「這一變化意味著人們將可像從前那樣出行」。英國維珍航空公司和英國航空公司歡迎這項決定，並將放寬部分航線的口罩令。

不過，這項措施引發科研人員和醫學界人士強烈反對。世衛歐洲區域辦事處早前曾警告，部分歐洲國家過早解封令人擔憂，強調接種疫苗仍是防止重症和死亡的最佳手段。英國過去7天新增確診病例超過44.4萬例，較前一周高出48%，住院病例同樣攀升。衛生大臣賈維德表示，病例增加在「預料之中」。

南韓，15日新增40萬741例，創下新高。確診規模擴大，重症和死亡病例跟著激增，目前南韓總死亡人數已突破1萬人。當局為了把醫療量能留給「高風險群」，決定簡化檢疫程序，即日起快篩陽性就算確診，不另做PCR檢測。南韓研究數據指出，打完三劑疫苗後，新冠致死率降至0.07%，防疫當局開始將新冠視為「流行病」。下周開始，完成二劑疫苗施打未超過半年、或是完成三劑接種者，入境南韓將「免隔離」。

英國 南韓 檢測

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