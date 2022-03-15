為何又惡化？法單日確診再破10萬 馬賽廢水病毒濃度升

一對伴侶戴著口罩走過巴黎羅浮宮，法國15日單日新增確診病例再度超過10萬例。（美聯社）

法國15日單日新增確診病例再度超過10萬例。最新官方報告呼籲社會各界不要輕視疫情 。

法國新增確診病例仍在持續上昇。法國官方數據顯示，法國15日單日新增確診病例11萬6618例，為一個月來單日新增確診病例再度超過10萬例；該數字與上周同期相比增長25%；法國單日平均新增確診病例回升至近7萬例，與上周同期相比增長27%。

法國累計確診病例現為2364萬9615例；累計死亡病例現為14萬0440例，新增死亡病例146例。法國新冠住院患者人數現為2萬0925人；重症患者人數現為1826人。

法國BFM電視台15日報道稱，法國南部重要城市馬賽的城市廢水中新冠病毒濃度呈上昇趨勢，特別是最近一周的情況顯示病毒濃度明顯上昇，新冠病毒變異株奧密克戎毒株BA.2進化分支逐漸在市區蔓延。

法國官方應對疫情的科學委員會發布的最新報告警告疫情仍未結束，特別是歐洲國家目前普遍關注烏克蘭局勢，民眾對疫情的關注下降。報告呼籲社會各界不要輕視疫情。

報告分析了法國新增確診病例持續上昇的原因，包括冬季氣候、新學年開始、民眾免疫力下降以及Omicron毒株BA.2進化分支的影響等，但目前尚難判斷其中的哪一種因素的作用更大。

報告還警告，未來數周的住院人數可能會增加，再次強調老年人群和免疫功能低下的人群繼續保持防疫 措施如戴口罩等的必要性。法國14日起取消大部分防疫限制措施，並從同日起展開第四劑新冠疫苗 接種。

法國第4劑新冠疫苗接種範圍目前是80歲以上老年人群和免疫功能低下的脆弱人群。報告建議將接種範圍進一步擴大至65歲以上老年人群，以保證疫苗效力。