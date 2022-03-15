為何又惡化？法單日確診再破10萬 馬賽廢水病毒濃度升
法國15日單日新增確診病例再度超過10萬例。最新官方報告呼籲社會各界不要輕視疫情。
法國新增確診病例仍在持續上昇。法國官方數據顯示，法國15日單日新增確診病例11萬6618例，為一個月來單日新增確診病例再度超過10萬例；該數字與上周同期相比增長25%；法國單日平均新增確診病例回升至近7萬例，與上周同期相比增長27%。
法國累計確診病例現為2364萬9615例；累計死亡病例現為14萬0440例，新增死亡病例146例。法國新冠住院患者人數現為2萬0925人；重症患者人數現為1826人。
法國BFM電視台15日報道稱，法國南部重要城市馬賽的城市廢水中新冠病毒濃度呈上昇趨勢，特別是最近一周的情況顯示病毒濃度明顯上昇，新冠病毒變異株奧密克戎毒株BA.2進化分支逐漸在市區蔓延。
法國官方應對疫情的科學委員會發布的最新報告警告疫情仍未結束，特別是歐洲國家目前普遍關注烏克蘭局勢，民眾對疫情的關注下降。報告呼籲社會各界不要輕視疫情。
報告分析了法國新增確診病例持續上昇的原因，包括冬季氣候、新學年開始、民眾免疫力下降以及Omicron毒株BA.2進化分支的影響等，但目前尚難判斷其中的哪一種因素的作用更大。
報告還警告，未來數周的住院人數可能會增加，再次強調老年人群和免疫功能低下的人群繼續保持防疫措施如戴口罩等的必要性。法國14日起取消大部分防疫限制措施，並從同日起展開第四劑新冠疫苗接種。
法國第4劑新冠疫苗接種範圍目前是80歲以上老年人群和免疫功能低下的脆弱人群。報告建議將接種範圍進一步擴大至65歲以上老年人群，以保證疫苗效力。
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