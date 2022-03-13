南韓疫情再飆新高 增38萬例確診、269死亡

南韓首爾的一個臨時冠狀病毒檢測站，醫務人員採集受檢者的鼻拭子樣本。（美聯社）

南韓疫情 持續延燒，11日新增38萬3665例確診，再度創下疫情以來新高，較昨天一口氣新增10萬例；單日病歿人數也創下269例新高，累計超過1萬例。

韓聯社報導，全國累計確診病例數達620萬6277例，累計死亡病例數達1萬144例。南韓政府預測，疫情將在22日前達到巔峰，屆時一周內單日平均新增確診病例數將落在29.5萬至37.2萬例間。

重症患者雖較前一天減少50例，但仍維持在1000例以上，主要是60歲以上患者。相關研究預測，重症人數可能在3月中下旬達到1700至2750例，防疫 當局先前表示，目前醫療人力足以應付2000名重症患者，若提高病床使用效率，最多可負擔2500例。

11日全天新增38.3萬多例中，僅75例為境外移入，其餘皆為社區感染；首都圈地區皆新增數萬例，包括首爾市8萬例、京畿道10.8萬例、仁川市2.4萬例。非首都圈地區以釜山3.2萬例為最大宗，其次為慶尚南道2.4萬例，忠清南道、慶尚北道、大邱及全羅南道也都新增一萬例以上。

變種病毒Omicron疫情迅速擴散，但因死亡率及重症率低，南韓政府已調整防疫方針，將資源集中於高風險重症患者救治，不再密切追蹤感染途徑及相關案例。一般確診民眾只需自行在家中隔離7天休養，痊癒並確認核酸檢測（PCR）結果恢復陰性後即可回歸日常，同住者也不必強制隔離。