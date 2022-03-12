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日本研究 3款抗病毒藥對Omicron亞型變異株BA.2有效

中央社／東京13日電
日本東京大學學者等人組成的研究團隊在使用細胞培養的實驗中發現，有3款抗病毒藥對Omicron亞型變異株BA.2具有效果。美聯社
日本東京大學學者等人組成的研究團隊在使用細胞培養的實驗中發現，有3款抗病毒藥對Omicron亞型變異株BA.2具有效果。美聯社

日本東京大學學者等人組成的研究團隊在使用細胞培養的實驗中發現，3款抗病毒藥對Omicron亞型變異株BA.2具有效果。

日本放送協會（NHK）報導，這3款經日本政府批准並在日本境內使用的抗病毒藥，分別是莫納皮拉韋（molnupiravir）、奈瑪特韋（Nirmatrelvir）及瑞德西韋（Remdesivir）。

東京大學醫科學研究所特任教授河岡義裕等人組成的研究團隊，已將這項研究發表在美國醫學期刊「新英格蘭醫學期刊」（New England Journal of Medicine）。

研究團隊讓經過培養的猴子細胞感染BA.2病毒，再調查各種治療藥物的投藥效果。

結果顯示，為了獲得跟原始病毒株相同的療效，雖然這3款抗病毒藥最多時必須提高3倍濃度，但都確認對BA.2具有充分效果。

另外，雖然日本境內使用的兩種抗體藥看似也有一定效果，但如果跟原始病毒株相比僅剩1/50到1/60左右。

研究團隊未來將藉由動物實驗等，進一步驗證抗病毒藥效果。

河岡說，因為抗病毒藥確實具有效果，所以完備一個盡可能讓多數人能取得這些藥物的體制很重要。

日本 醫學 新英格蘭

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