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港學者：Omicron影響年長患者吞嚥 易導致嚴重肺炎

記者林則宏／即時報導
香港學者提醒，儘管Omicron患者多為輕症或無症狀，但可能影響年長者吞嚥，從而引發嚴重肺炎。Getty Images
香港學者提醒，儘管Omicron患者多為輕症或無症狀，但可能影響年長者吞嚥，從而引發嚴重肺炎。Getty Images

儘管Omicron患者多為輕症或無症狀，但香港大學內科學系臨床教授孔繁毅指出，Omicron變種病毒很少患者有肺炎症狀，但對於安老院舍長者而言，由於Omicron使其身體功能下降、影響吞嚥，繼而引起吸入性肺炎，病毒也會被吸入肺部，導致嚴重肺炎出現。

孔繁毅10日在香港電台節目中表示，根據研究，接種第二劑新冠疫苗，中和抗體會在三至六個月後開始下降，因此建議打第二劑後12周便就可以再接種第三劑疫苗，如此中和抗體將能即時推高，並維持一段較長的時間。

他表示，接種疫苗後若確診，會產生自然免疫力，等同接種了一劑疫苗，因此如果接種一劑或兩劑疫苗後確診，可在康復12周再接種第二或第三劑。

但孔繁毅也提醒確診者即使之後檢測轉為陰性，仍可能會有後期病症出現，主要是上呼吸道問題，例如咳嗽，通常再過大約一周便可完全康復。

對於有建議香港民眾可透過血氧機監測健康情況，他表示，血氧機可偵測肺功能及整體血氧含量，如果儀器顯示的百份比低於93%，顯示身體可能出現問題，包括早期肺炎或心臟問題，應盡快就醫。

疫苗 香港 Omicron

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