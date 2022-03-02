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烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

加拿大出現首例新冠鹿傳人 學者：病毒在鹿中進化

編譯中心／綜合1日電

加拿大媒體CBC報導，加拿大研究人員疑發現了首例由鹿將新冠病毒傳染給人類的案例，科學家暫時沒有證據顯示有進一步傳播，研究發布在「bioRxiv」。此外，澳洲總理莫里森1日晚在社群媒體發布聲明表示，確診新冠肺炎，出現「類流感症狀」，將自我隔離並繼續工作。

加拿大科學小組從去年秋天，於安大略省西南部數百隻遭獵殺的白尾鹿身上抽取樣本分析，發現298隻鹿中有17隻身上帶有一種「新的、高度不同的譜系」新冠病毒，這種病毒株與目前人類流行的毒株並不相似。隨後，研究人員發現，美國密西根州一名居民感染的新冠病毒株與這種毒株非常相似，而且這名居民曾接觸過鹿。這是該病毒可能在鹿與人之間傳播的第一個證據。

論文作者之一，桑尼布魯克研究所和多倫多大學的病毒學家穆巴雷卡 說：「病毒正在鹿中進化，並且與我們在人類中明顯看到的進化不同」。

目前尚也沒有證據表明白尾鹿身上的毒株在人群中傳播，也未證明其對人群構成任何進一步風險。加拿大公衛機構表示，目前沒有跡象表明該毒株在人群中傳播，這可能是一起「孤立病例」。

美國賓州早前也曾發現白尾鹿感染新冠病毒的案例。

另一方面，泰國預計在4個月內宣布新冠疫情從大流行病轉為地方性流行病，1日更進一步准許快篩確診的無症狀或輕症患者，可以直接到醫院門診就醫，並自行返家服藥休養。

NHK報導，日本東京1日新增確診1萬1813例、32例死亡，與2月3日並列最高紀錄。

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