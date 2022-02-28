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南韓居家治療頻傳猝死 身障確診倒臥首爾街頭

編譯中心／綜合27日電
越南27日新增8.7萬人確診，首都河內就多達上萬人，官方推估河內未來兩周將達疫情高峰，醫療能量承受極大壓力。（歐新社）
越南27日新增8.7萬人確診，首都河內就多達上萬人，官方推估河內未來兩周將達疫情高峰，醫療能量承受極大壓力。（歐新社）

南韓自實行「與病毒共存」後新冠疫情持續惡化，每日確診連續數日超過16萬例。當地媒體報導，當局推行輕症患者居家治療，近日卻傳出各地都有染疫猝死病例，包括身心障礙者陳屍街頭、多名兒童不治。

南韓重症患者持續增多，從23日的512人增至27日的663人。不過該國為緩解醫療系統的壓力，目前多達90%確診患者都居家治療。首爾警方上周表示，一名有重度視覺障礙的53歲男子因父母確診，之後也出現反應而打算到住處附近檢測中心檢測，不料中途暈倒在馬路上，送醫治療後仍然不治，檢測後證實染疫。另一名患有認知障礙症的85歲獨居男子，23日凌晨外出不久後暈倒在街上，送醫也不治，並證實確診

此外，目前南韓未批准孩童接種苗，最近接連傳出有6歲兒童、4個月大的嬰兒確診後居家治療，不幸死亡。

越南今天則新增8萬6990人染疫，其中首都河內市今天再添1萬1517例，全國居冠，另有94人病亡。官方預計，河內市未來兩周將達疫情高峰，醫療量能承受極大壓力。越南目前仍計畫自3月15日起完全恢復國際旅遊。

外界認為，河內的實際確診數是帳面的2倍以上，因為許多民眾自知確診，但為了省麻煩而未通報地方醫療單位。

檢測 南韓 越南

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