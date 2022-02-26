英國的全民疫苗接種計畫 已支出75億美元

官方資料顯示，英國政府至少已投入56億英鎊預算，推動新冠疫苗接種相關計畫。圖為去年12月英國民眾在西敏橋上排隊等候接種疫苗的檔案照。 路透

英國 國家審計署（NAO）公布的資料顯示，英國政府至少已投入56億英鎊（75億美元）預算 ，推動新冠疫苗 接種相關計畫。

根據NAO，截至去年10月底，英國政府採購和配送疫苗的總成本為75億美元。NAO審計人員表示，政府原先預估可能會有多達20%疫苗遭到浪費，最後只有4%疫苗損毀或沒有使用。NAO代表英國國會審核政府的公共支出。

有些疫苗沒有用到，是因醫療指引改變，例如政府決定讓40歲以下民眾施打其他疫苗，取代阿斯特捷利康研發的AZ疫苗，因外界擔憂接種AZ疫苗可能引發血栓。

英國是2020年底率先施打新冠疫苗的西方國家之一，也是最早取消防疫限制措施的其中一國。NAO審計人員指出，醫護人員吃緊成為政府加快推動疫苗接種的主要風險。

報告表示，政府採購和配送新冠疫苗的支出分別為29億和22億英鎊，每劑疫苗的平均成本為15.02英鎊，為民眾施打一劑的平均成本則為25.7英鎊。

儘管政府努力改善不平等現象，有些族群的疫苗接種率仍低。根據這份報告，有29%生產過的女性至少接種兩劑疫苗。12至15歲青少年的接種率較落後，截至今年1月底有58%青少年至少接種一劑疫苗。截至今年3月，政府預料至少分配83億英鎊用於疫苗相關活動。