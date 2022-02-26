確診創新高 紐西蘭增1.2萬例 大馬本土單日破3萬

曾被譽為「防疫模範生」的紐西蘭，近來新冠疫情 持續升溫，今天一口氣新增超過1萬2000例確診，不僅是紐西蘭首見單日新增破萬例，相較於前1天也增加將近1倍之多。

綜合外電報導，紐西蘭今天通報新增1萬2030例確診，其中1萬2011例都是本土病例，創單日新高。另外也新增5例死亡，同樣是單日最高紀錄。

紐西蘭衛生部說明，由於Omicron 變種病毒廣泛傳播，加上紐西蘭國內同時使用快篩與PCR檢測 以增加檢測量能，因此確診數急遽增加並不意外。

目前紐西蘭國內有237名患者住院，其中3人入住加護病房。紐西蘭自疫情爆發迄今累計5萬7069例確診，並有61例死亡。

疫情應對部長希普金斯（Chris Hipkins）宣布，由於每日新增病例達5000例門檻，紐西蘭25日起進入應對Omicron疫情的第三階段。

希普金斯透露，政府在審查海外回國者的自我隔離要求，可能會在下個月取消此項規定。

馬來西亞24日新增3萬2070人染疫，再創疫情以來新高，其中3萬1861人為本土案例，209人為境外移入案例；另新增46起死亡案例。因應確診數上升，當局決定重啟一間月初才關閉的隔離治療中心，收治風險高的患者。

馬來西亞目前有數十間隔離及治療中心，收治4000多名確診者。截至目前，馬來西亞累計333萬7227人確診，其中3萬2534人病故。外界預期，馬來西亞最快將於3月全面開放邊境。