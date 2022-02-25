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研究：疫苗抗體效力逾1年 不用狂打補強針

編譯中心╱綜合24日電
一項研究顯示，免疫系統摧毁新冠病毒能力可超過一年，毋須一年打數針。(美聯社)
一項研究顯示，免疫系統摧毁新冠病毒能力可超過一年，毋須一年打數針。(美聯社)

紐約時報報導，過去一個月有最少四項在頂尖期刊發表的研究報告都顯示，已接種新冠疫苗的受測試者，體內免疫系統摧毁新冠病毒的能力可持續多個月甚至超過一年，換句話說，民眾不須每隔幾個月就接種一次疫苗。

報導指出，其中一個研究顯示，BNT、莫德納、嬌生和Novavax疫苗對抗Omicron變種病毒株的能力有對抗其他變種株的八成，由於Omicron變種程度遠高於之前的變種，專家相信由這4種疫苗推動產生的免疫T細胞，有很大能力對付未來的變種株。

周二公布的一項最新研究亦顯示，BNT和莫德納生產的mRNA疫苗，第三針能讓身體的另一種免疫細胞B細胞生產大量不同抗體，令任何新冠變種株都難以規避。

報導稱，這些研究顯示，第三針、甚至第二針已能長期提供防重症和死亡保護，換言之，民眾不必幾個月就接種一次加強劑，甚至超過一年接種一次也可以。

賓州大學免疫學研究所總監惠里（John Wherry）說，愈來愈多證據顯示，加強劑帶來的回報率愈來愈低，雖然長者或高風險群組接種第四針會有好處，但其他大部分人未必有此需要。

此外，泰國24日新增2萬3557例確診、38人死亡，雖然單日確診數創下新高，不過死亡人數較去年下旬因為Delta變種病毒引起的第三波疫情下降許多。因此泰國公共衛生部準備在今年中宣布COVID-19從大流行病轉為地方性流行病。

泰國公衛部常務次長奇帝普（Kiatiphum Wongrajit）指出，感染Omicron的病患中九成的人是無症狀患者，死亡患者多是有併發症的年長者或是孕婦。

日本東京都則增1萬0169宗新冠病毒確診，其中接近兩成患者未滿10歲，重症患者81人，比前一天增加1人。新冠患者的病床使用率為56.7%，比前一天微跌0.2個百分點。

首相岸田文雄表示，國家正準備脫離第六波疫情，考慮到國內外的疫情，以及身在海外國民的歸國需求，當局正考慮進一步放寬入境限制，逐步增加國際旅行。

日本政府並將嬌生新冠疫苗列入認可新冠疫苗名單。下月起，海外旅客出示接種證明，便可獲准入境及縮短檢疫日數至三天。原有名單包括輝瑞、莫德納及AZ疫苗。

疫苗 莫德納 疫情

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