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聯合國籲供應北韓新冠疫苗助解封 解救2600萬人饑荒

編譯中心／綜合23日電
聯合國北韓人權特別報告員呼籲國際社會應該制定策略，提供北韓最少6000萬劑新冠疫苗，以阻止人道災難。圖為金日成誕辰108周年時，北韓人民戴著口罩在金日成和金正日的雕像前獻花。 (Getty Images)
聯合國北韓人權特別報告員呼籲國際社會應該制定策略，提供北韓最少6000萬劑新冠疫苗，以阻止人道災難。圖為金日成誕辰108周年時，北韓人民戴著口罩在金日成和金正日的雕像前獻花。 (Getty Images)

聯合國北韓人權特別報告員昆塔納（Tomas Ojea Quintana）今天表示，國際社會應該制定策略，提供北韓最少6000萬劑新冠疫苗，以阻止人道災難。這些疫苗可能是一個說服北韓緩和封鎖的辦法。北韓的封鎖已經導致2600萬人口陷入饑荒。

昆塔納在首爾的記者會上表示，「北韓人口開始接種疫苗勢在必行……這樣北韓政府就沒有藉口維持關閉邊界。」截至目前，外界不清楚北韓是否進口任何新冠疫苗，而COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）的疫苗共享計畫已削減分配給北韓的疫苗劑量。

去年7月，北韓拒絕接收由COVAX計畫提供的AZ疫苗，當時一家南韓智庫表示，北韓是擔心疫苗會有副作用。聯合國兒童基金會（UNICEF）也在去年9月指出，平壤拒絕中國科興生物公司提供的300萬劑疫苗。

昆塔納表示，平壤當局似乎懷疑，他們收到的只是部分數量的疫苗，因此會面臨要接受更多疫苗的壓力。昆塔納說，這可以由達成協議，以提供足夠北韓全國的疫苗劑量來解決。

昆塔納指出，他在首爾和國際外交官員開會期間，提出供應北韓6000萬劑疫苗的建議；但此建議提議還未正式向北韓提出，同時有許多問題有待解決，包括付款和任何制裁的障礙。

北韓至今尚未通報任何確診病例，並已關閉邊界和國內旅遊限制等嚴格防疫措施。但在上個月，北韓卻允許中國的幾列火車跨越邊界，這是自從2020年初以來首度出現的情形。

昆塔納表示，北韓最嚴重的情況是糧食，北韓一些最弱勢的人口似乎已面臨挨餓的風險。昆塔納指出，邊界和行動的限制，對北韓相當倚賴的沿中國邊界的商業活動，特別造成傷害，並因為制裁的影響而惡化。昆塔納重申，對北韓的制裁要更具彈性，避免對平民百姓造成人道傷害。

北韓 疫苗 平壤

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