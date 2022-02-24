我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／烏克蘭多處遭飛彈空襲 CNN：已數百人傷亡

黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」

東京增1.4萬例醫療吃緊 20家醫院超載 停車場成急診室

編譯中心／綜合24日電
東京醫療吃緊，不少醫院已沒有床位，圖為行駛在澀谷新冠病毒防範宣傳車。(Getty Images)
東京醫療吃緊，不少醫院已沒有床位，圖為行駛在澀谷新冠病毒防範宣傳車。(Getty Images)

日本NHK自行統計，截至23日晚間6時，全境至少新增8萬364例確診及246例死；厚生勞動省表示，重症患者較22日減少15人，總數1489人。東京都單日新增依舊逾萬例，疫情仍居高不下。

東京今天新增1萬4567例確診，雖然較上周三減少2700多例，但也新增24例死亡，疫情仍居高不下。大阪新增1萬1472例確診及49例死亡。沖繩新增737例確診例，較上周三增加77例。沖繩20日剛結束實施一個多月的「防止蔓延等重點措施」，疫情看似有回溫跡象。

另據NHK報導，東京不少附有急診的醫院光是收容新冠患者就已超載，普通急診患者只好在醫院停車場的救護車上接受治療，現場醫生表示：「這已經超出極限了。」現在約有20家醫院無法收治新病人，只能在救護車上診治患者。

此外，東京現在出現許多救護車找不到醫院可收治的狀況，並產生「東京規則」來緩解困境，也就是救護車被5家以上醫院拒絕，或是20分鐘以上仍未找到治療醫院，就會把患者送到該地區的中型醫院。

另一方面，在亞洲也疫情嚴峻的南韓，22日新增17萬1452例確診，較先前最高紀錄急增6萬多例，病歿人數增99例，居家治療人數也超過52萬例。不過政府呼籲民眾冷靜，強調不應只看確診數字來判斷疫情，更表示如果死亡、重症情况持續平穩，不排除會進一步放寬限制措施。

新加坡22日新增2萬6032例確診，創新高。衛生部指出，近來病床需求大增，主要是為了收治患有慢性病的確診者。

疫情 新加坡 南韓

上一則

「已癱瘓烏防空系統」俄稱：摧毀軍事基地 無平民傷亡

下一則

日皇德仁談真子爭議婚事 10%日人堅持限男性繼承皇位

延伸閱讀

日本全境新增逾8萬例 東京疫情仍居高不下

日本全境新增逾8萬例 東京疫情仍居高不下
日本60年代青春明星西鄉輝彥癌逝 享壽75歲

日本60年代青春明星西鄉輝彥癌逝 享壽75歲
日本東京疫情趨穩？單日確診時隔1個月首跌破一萬

日本東京疫情趨穩？單日確診時隔1個月首跌破一萬
焦慮、憂鬱…疫情煎熬 青少女「心病」急診遽增

焦慮、憂鬱…疫情煎熬 青少女「心病」急診遽增

熱門新聞

涉嫌為美國已故淫魔富豪艾普斯坦提供未成年少女的法國模特兒公司前老闆布呂內爾19日凌晨被發現在巴黎獄中上吊身亡。圖為布呂內爾(右)與艾普斯坦(中)和艾普斯坦女友麥斯威爾(左)一起搭機。取自推特。

法模特兒經紀人 也在獄中上吊亡 涉供少女給美淫魔

2022-02-19 19:20
日本媒體報導，小室真子（左二）生活似乎頗拮据，圖為真子和新婚夫婿小室圭（左三）去年11月飛抵紐約。（歐新社）

真子前公主生活困頓？上皇后祖母可能出手接濟

2022-02-18 09:44
俄羅斯總統普亭。 美聯社

克宮：普亭將簽命令 承認烏東2共和國獨立

2022-02-21 13:29
安德魯王子（Prince Andrew）。美聯社

英媒:性侵案和解金1630萬美元 安德魯王子恐恥辱中度過餘生

2022-02-16 12:41
巴拿馬籍貨輪船Felicity Ace當地時間16日下午失火。 （取材自葡萄牙海軍 ）

滿載福斯貨輪失火漂流 裝戴逾千輛保時捷、藍寶堅尼

2022-02-17 19:50
英國女王伊莉莎白二世。（路透）

英國王室黑暗一周 女王確診兩個兒子傳醜聞

2022-02-21 11:17

超人氣

更多 >
哇！這高中所有學生 獲四年大學全額獎學金

哇！這高中所有學生 獲四年大學全額獎學金
黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」

黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」
被批賺夠人民幣就回美國 谷愛凌「我在北京啊」平眾怒

被批賺夠人民幣就回美國 谷愛凌「我在北京啊」平眾怒
俄宣布開打 普亭：授權烏東執行「特種作戰」

俄宣布開打 普亭：授權烏東執行「特種作戰」
一洲焦點／新冷戰開打 新軸心國產生、龐培歐訪台意義

一洲焦點／新冷戰開打 新軸心國產生、龐培歐訪台意義