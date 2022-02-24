東京增1.4萬例醫療吃緊 20家醫院超載 停車場成急診室

東京醫療吃緊，不少醫院已沒有床位，圖為行駛在澀谷新冠病毒防範宣傳車。(Getty Images)

日本NHK自行統計，截至23日晚間6時，全境至少新增8萬364例確診及246例死；厚生勞動省表示，重症患者較22日減少15人，總數1489人。東京都單日新增依舊逾萬例，疫情 仍居高不下。

東京今天新增1萬4567例確診，雖然較上周三減少2700多例，但也新增24例死亡，疫情仍居高不下。大阪新增1萬1472例確診及49例死亡。沖繩新增737例確診例，較上周三增加77例。沖繩20日剛結束實施一個多月的「防止蔓延等重點措施」，疫情看似有回溫跡象。

另據NHK報導，東京不少附有急診的醫院光是收容新冠患者就已超載，普通急診患者只好在醫院停車場的救護車上接受治療，現場醫生表示：「這已經超出極限了。」現在約有20家醫院無法收治新病人，只能在救護車上診治患者。

此外，東京現在出現許多救護車找不到醫院可收治的狀況，並產生「東京規則」來緩解困境，也就是救護車被5家以上醫院拒絕，或是20分鐘以上仍未找到治療醫院，就會把患者送到該地區的中型醫院。

另一方面，在亞洲也疫情嚴峻的南韓 ，22日新增17萬1452例確診，較先前最高紀錄急增6萬多例，病歿人數增99例，居家治療人數也超過52萬例。不過政府呼籲民眾冷靜，強調不應只看確診數字來判斷疫情，更表示如果死亡、重症情况持續平穩，不排除會進一步放寬限制措施。

新加坡 22日新增2萬6032例確診，創新高。衛生部指出，近來病床需求大增，主要是為了收治患有慢性病的確診者。