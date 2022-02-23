英國24日全面解封 女王確診後有感冒症狀 取消視訊會面

英國24日起解除所有防疫限制，將與病毒共存。圖為英國倫敦的滑鐵盧車站搭車人群。(歐新社)

英國首相強生21日宣布「與病毒共存」政策，除了持續以疫苗 為第一線防禦工具，24日起取消確診後的強制隔離及接觸史追蹤，進入公共場所前也無須檢查篩檢結果。

強生21日在國會報告政府的「與病毒共存」規畫。他提到，受惠於成功的疫苗政策，儘管冬季出現Omicron變異病毒株嚴峻疫情 ，英國仍能維持開放，使英國經濟成長速度去年領先其他七大工業國集團（G7）國家。

強生宣布，政府將不再要求已完整接種、但有密切接觸史的民眾連續7天每天採檢，並將對未完整接種、但有密切接觸史的民眾取消自我隔離規定。強生指出，儘管在4月1日以前確診民眾最好還是待在家、不要輕易外出，但在那之後，政府將鼓勵民眾「自我約束」，就算有症狀亦然，一如對待流行感冒的態度。

英國政府決定自4月1日起，取消提供大眾免費採檢，僅老年人及其他高風險族群可有症狀免費採檢。強生說，疫情不會突然消失，「防疫限制給我們的經濟、社會、精神健康及孩童生活造成龐大成本，我們不需再付出這樣的代價了。」

而95歲英國女王 伊莉莎白二世20日確診，今天王室一名發言人表示，女王目前有輕微的類似感冒症狀，因此將取消一場原定的視訊會面。王室表示，女王21日對巴西發送慰問訊息，表達對當地近期發生的致命洪災深感悲痛；她也打算繼續和外國使節以視訊方式進行其他排定的外交接見活動。

另一方面，世衛（WHO）報告顯示，全球上周新增超過1200萬例，當中俄羅斯、德國、巴西、美國及南韓占最多，但整體仍比對上一周減少21%，也是連續三周下降。不過，西太平洋地區是唯一出現病例上升的地區，當地病例急升29%，染疫死亡案例也有增加趨勢。