紐西蘭反疫苗示威擴大 民眾潑糞襲警被捕 擬3月解封

紐西蘭民眾示威活動一開始是反對疫苗強制令，後來抗爭範圍擴大為反對阿爾登政府措施。（美聯社）

加拿大 反對強制接種疫苗 的示威行動進入尾聲，但紐西蘭的抗議潮未歇，總理阿爾登今天表示，待3月中、下旬Omicron變異株疫情高峰過後，將解除疫苗強制令和社交距離措施。澳洲 在歷經近兩年疫情封鎖後，21日對已完整接種疫苗旅客重啟國境。紐西蘭、英國、日本和以色列也將鬆綁邊境和防疫措施。

路透報導，受到加拿大卡車司機示威活動啟發，紐西蘭數以千計抗議人士兩周來在首都威靈頓國會附近示威，以汽車、卡車和摩托車阻擋街道，持續施壓政府取消疫苗強制令。今天示威民眾在國會外再度與警方爆發衝突，有8人因脫序、阻礙行為被捕，當中有人向警察丟擲人類排泄物。

紐西蘭民眾示威活動一開始是反對疫苗強制令，但後來抗爭範圍擴大為反對阿爾登政府措施。

澳洲宣布21日起，已完整接種新冠疫苗者入境不需隔離，未完整接種者仍須在防疫旅館自費隔離14天。當天有超過50架次國際航班抵達澳洲，其中27架將降落在雪梨，包括來自美國洛杉磯、日本、加拿大和新加坡的航班陸續降落。澳洲航空預期本周搭乘該公司航班入境旅客，將超過1萬4000人。

英相強生辦公室宣布，21日起，允許民眾即使確診不需隔離。這表示英國成為首個民眾即使確診仍能照常上街購物、搭乘大眾運輸工具和工作的歐洲大國。

日相岸田文雄宣布，下月起放寬非觀光客的外國人入境管制。已接種三劑疫苗者，居檢期可從七天縮短至三天，第三天PCR採檢陰性即可解除居檢。完整接種且自非屬Omicron流行地區入境，可免隔離。

以色列也表示，3月1日起，允許未接種疫苗旅客入境，但須在起飛前及降落後接受PCR檢測。

不過法國反其道而行，上周起宣布升級健康通行證，完成接種者必須在4個月內接種加強劑，否則通行證將失效。

法國目前約80%人口完成接種，逾半接種加強劑。新規公布後，預約接種的人數顯著增加，料將進一步提高接種率。研究指出，法國接種率於2021年6月中旬遭遇瓶頸，但推行健康通行證後，接種率在五個月內幾乎翻倍。

義大利於2021年7月推出綠色通行證，9月宣布所有上班族必須持證返工，一個月內增加50多萬人接種。該國15日起要求50歲以上的上班族將綠色通行證升級為「超級綠色通行證」，即不認可檢測陰性證明、只認可接種證明或康復證明的版本，否則不得進入政府機構、學校或其他辦公場所。