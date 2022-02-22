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太快開國境救經濟 泰國恐日增10萬例 民怨沖天

編譯中心／綜合21日電
泰國南部陶公府師生，在11日開學第一天接受新冠病毒檢測。（Getty Images）
泰國南部陶公府師生，在11日開學第一天接受新冠病毒檢測。（Getty Images）

泰國近日確診病例激增，21日再增近2萬人確診、32人死亡。泰媒報導說，疫情惡化是因為該國太早解除入境限制，大部分新增病例都出現在已向外國遊客開放的地區。泰國公共衛生部宣布將疫情警戒等級從三級上調至四級，並呼籲民眾不要群聚。

受Omicron變種病毒影響，泰國自上周起確診病例激增，21日新增1萬8883例確診和32例死亡。防疫指揮中心發言人阿披莎邁指出，大部分新增病例出現在向外國遊客開放的地區，餐廳、酒吧等場所更是群聚感染熱點

為挽救旅遊業、促進經濟復甦，泰國政府於去年11月逐步開放國門，迎接外國遊客。今年1月，泰國已出現確診病例攀升的情況，一度將疫情警戒等級從三級升至四級。21日隨著疫情惡化，警戒等級再次調至四級。

但阿披莎邁表示，當局目前無意實施封城等措施，因為「政府必須支持經濟活動」。專家示警，若不採取更嚴格防控措施，泰國每日新增確診人數恐很快升至10萬例，將導致醫療系統崩潰。

一項最新民調顯示，近八成泰國民眾認為疫情和經濟危機影響政府穩定性，可能導致國會提早解散。

此外，馬來西亞是泰國在疫情前最大的客源市場之一，大馬總理依斯邁·沙比利將於24日至26日訪問泰國，商討重新開放兩國陸地邊境等事宜。大馬近日同樣疫情惡化，21日新增2萬6832例確診。

泰國 疫情 邊境

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