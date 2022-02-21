以色列下月開放「沒打疫苗」旅客入境 澳洲21日開國境

以色列當局20日宣布，3月1日起允許沒有接種疫苗的外國旅客入境，但務必在起飛前及降落後接受PCR檢測。圖為以色列機場迎接自烏克蘭撤離的猶太人移民。(新華社)

疫情流行，日本 全境新增逾6萬例，東京增近1.3萬例居高不下；越南 單日添4.7萬人染疫創新高；以色列放寬防疫管制，沒打疫苗 旅客下月起可入境；澳洲21日重啟邊界，盼重振觀光產業。

日本20日截至下午5時，已新增逾6萬確診，其中東京都新增近1.3萬例。日本政府厚生勞動省表示，截至19日止，全境重症患者1477人，連續6天逾1400人。

首相岸田文雄日前呼籲民眾盡早施打疫苗，希望每天最多可100萬人接種，但遲未達標。民調顯示，逾7成日本人認為打疫苗速度太慢。

越南20日新增4萬7200人確診。越南單日新增確診數從農曆年不斷攀升，20日再度刷新紀錄。同日還新增78人染疫死亡，累積已將近4萬人。

美聯社報導，以色列當局20日宣布，由於最新一波疫情趨緩，3月1日起允許沒有接種疫苗的外國旅客入境，但務必在起飛前及降落後接受PCR檢測。而針對返國的以色列民眾，防疫管制也將放寬，起飛前將無需再接受PCR檢測。

澳洲20日新增逾1萬6600例染疫，另有至少33人不治，主要分布在人口最多的3省，包括新南威爾斯省、維多利亞省和昆士蘭省。隨著染疫人數持續下降，加上疫苗接種率已達門檻，澳洲預定於21日重啟邊界，歡迎國際遊客入境。據規定，完整接種疫苗旅客入境後不需隔離，未接種2劑疫苗者則需提供相關豁免證明方可入境。