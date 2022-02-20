東京染疫死亡新高 上月逾千孕婦確診 僅2成能住院治療

日本東京都19日新增27例死亡病例，創當地今年單日新高紀錄。（Getty Images）

日本 東京都19日新增1萬3516例確診，較上周六略為增加，另新增27例死亡，創今年單日新高。大阪府19日也新增逾萬例確診，疫情 仍無降溫跡象。當地1月就有超過1100名孕婦染疫，在病床不足情況下，僅約兩成孕婦能夠住院治療。

日本婦產科醫學會數據顯示，東京1月有1141名孕婦染疫，其中卻只有258人能夠入院治療，其餘大多數患者只能居家療養。有專家指出，如果孕婦是在妊娠後期感染，重症風險將變得極高。

美國國立衛生研究院的研究指出，孕婦染疫後較大機會出現併發症，且可能面臨早產、產後出血甚至在即將分娩時死亡的風險。而根據馬來西亞的數據顯示，當地去年共有191名孕婦因新冠併發症死亡，近八成死者沒有接種疫苗 。

專家呼籲產婦盡快接種疫苗，強調「不但可以保護自己，也能可保護胎兒」。美國疾病控制和預防中心（CDC）的研究指出，如果婦女在懷孕期間接種兩劑疫苗，能減少嬰孩在出生後6個月內因染疫入院的風險，保護率約為61%。

此外，東京及大阪為避免高重症風險的高齡者等人士染疫，已分別採取籲請避免外出等相關對策因應。

日本每日新聞跟社會調查研究中心19日公布最新民調，首相岸田文雄內閣支持率45%，較1月22日所做調查下滑7個百分點，創岸田內閣上台以來新低。日本政府日前已決定延長17道府縣目前實施的「防止蔓延等重點措施」，民眾可能因目前的第6波疫情長期化而對政府有所不滿，導致岸田內閣支持率下滑。