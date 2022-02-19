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南韓暴增10萬確診仍取消實聯制 以色列停用綠色通行證

編譯中心／綜合18日電
南韓首爾一個地鐵站的屏幕，18日展示最新新冠確診人數。（美聯社）
南韓首爾一個地鐵站的屏幕，18日展示最新新冠確診人數。（美聯社）

由於傳播能力極高的Omicron新冠變種病毒席捲全球，南韓的單日新冠確診數18日再次突破10萬大關，創新高；不過當局今天發表新防疫方案，餐廳、咖啡店等商家營業時間延長至晚間10時，仍不放棄「與病毒共存」策略。以色列18日宣布，因確診和重症人數下降，很快將取消疫苗通行證規定。

韓聯社報導，南韓疾病管理聽（KDCA）指出，18日新增10萬9831例確診，其中包括10萬9715例本土。此外，死亡人數增加45例，重症患者數也達到385人，連續第5天保持在300人以上。

南韓國立數理科學研究所的模型結果顯示，到3月中可能到達疫情峰值──每日新增27萬例。

不過為了兼顧經濟民生，南韓政府18日宣布放寬部分防疫措施，2月19日至3月13日，咖啡店、餐廳等場所可營業至晚上10時，較現行延長一小時；私人聚會人數上限則維持在最多6人。

南韓首爾一處新冠病毒檢測點，民眾18日在醫護人員指導下進行新冠檢測。（新華社）
南韓首爾一處新冠病毒檢測點，民眾18日在醫護人員指導下進行新冠檢測。（新華社）

此外，政府將從19日開始暫停「實聯制登記」，包括掃描QR-Code、撥打指定電話和手寫登記等措施，未來此要求將僅適用於需要接種疫苗證明的設施。政府目前也在討論是否廢除防疫通行證制度。

另據中央社引述法新社報導，以色列領先全球多國推動全國接種計畫，也是首批要求進入多種場所須出示「綠色通行證」（green pass）疫苗接種證明的國家之一。

總理班奈特（Naftali Bennett）18日表示，隨著重症和確診人數明顯減少，已來到取消規定的「好時機」，「我們將停用綠色通行證。」

過去一年內，綠色通行證與以色列人的生活相伴，進入酒吧、餐廳、飯店、健身房、敬拜場地等都得出示。以色列未如其他許多國家發生大規模的反疫苗抗議，偶爾還是會有示威活動，也有跡象顯示民眾不滿情緒擴大。

疫苗 以色列 南韓

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