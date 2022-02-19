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日本10多歲少年猝死… 確診通報延遲又遭10醫院拒收

編譯中心／綜合18日電

日本一名10幾歲男性本月6日確診COVID-19後被判定不用住院僅須在家觀察，但7日起症狀急速惡化，9日死亡。他生前確診資料遲了3天才被通報，送醫時還曾遭10家醫院拒收。

日本埼玉市一名15到19歲的男學生本月2日出現發燒症狀，一度高燒超過40度，6日確診為COVID-19（2019冠狀病毒疾病），但被判定症狀未達住院標準，要他留在家中療養，7日因症狀突然急速惡化送醫，9日不治。

日本放送協會（NHK）報導，男學生已接種2劑疫苗，也沒有慢性病等基礎疾病，在2日發燒後，於3日接受抗原檢查確診，但埼玉市保健所直到3天後的6日才掌握到其確診的訊息。

埼玉市說，通常驗出確診當天，進行檢驗的醫療機構就要將資訊輸入系統，保健所即可得知訊息；這起案件中，醫療機構稱近期確診病例增加太快，來不及及時處理，這絕非好現象，今後將通知各醫療機構盡速處置。

此外，男學生在7日上午因症狀急速惡化叫救護車送醫時，卻找不到醫院收治，至少遭10家醫院以沒有空病床等理由拒收，花了超過1小時才找到收治醫院。

男學生在送醫2天後的9日死亡，埼玉市分析，死因可能是因為併發「泛發性血管內血液凝固症」（Disseminated Intravascular Coagulation，DIC），容易形成血栓與出血等。

讀賣新聞報導，10家拒收醫院中，有8家的理由是病床已滿；埼玉市消防局指出，急救案件在找醫院收治時，被拒收通常為1、2家醫院，很少有被這麼多家拒收的情況。

報導說，疫情擴大導致急救難度上升的狀況，也快速擴及到一般傷病急救。埼玉縣消防課統計，去年12月有1410件急救送醫困難，今年1月則有約3000件，超過當月整體急救案件2萬8274件的1成，成為單月最高紀錄。

日本 疫情 疫苗

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