日本3月將開國門 卻現Omicron亞型社區傳染

日本3月開始放寬非觀光客之外國人入境，與此同時，Omicron亞型變異株BA.2疑在東京出現首起社區傳播。(美聯社)

日本 宣布自3月開始放寬國門入境管制措施，已完成3劑新冠疫苗接種者，居檢期縮短至3天；與此同時，在全球部分地區擴散的Omicron 亞型變異株BA.2，疑似在日本東京都內出現首起社區傳播。

日本首相岸田文雄17日宣布自下月開始放寬非觀光客之外國人入境管制措施，已完成3劑新冠疫苗接種者，居檢期可由7天縮短至3天，第3天PCR採檢陰性即可解除居檢。每日入境人數上限由3500增至5000人。

因商務或留學目的入境日本的旅客人數也增加至5000人，可望緩解近15萬名留學生無法返回日本而中斷學業的困境。

此外，日本政府也簡化外國人入境手續。現行規定要求發出入境邀請文件的學校或企業，必須事前向主管機構提出入境者行程計畫，下月開始可免事前審查，改由厚勞省統整資訊。

岸田也宣布，原定實施至20日「防止蔓延重點措施」的16個道府縣，加上27日到期的和歌山，因疫情 尚有疑慮，將延長至下月6日。另沖繩、山形、島根、山口及大分等5縣因疫情趨緩，20日如期解除。

就在日本準備打開國門之際，東京都內卻出現Omicron亞型變異株BA.2首起社區傳播。日本富士新聞網、日本NHK報導，BA.2傳染力看似比Omicron變異株來得強，日本專家憂慮接下來將在日本境內擴大。

東京都政府表示，經過東京都研究機構等單位進行基因定序，得知有七名患者感染BA.2；七人中有兩人未曾跟具海外旅遊史的人接觸，讓東京都政府研判出現第一起BA.2社區傳播。

東京都並非BA.2在日本現蹤首例，山梨縣及廣島縣稍早都在轄內確認BA.2確診病例。截至今年1月30日止，日本境內共發現47例BA.2確診病例。

東京都政府專家會議上也討論到最近一周平均每天新增確診病例數，雖然已從前一周的1萬7686例降到1萬4564例，但只要人際接觸增加的話，新增確診病例仍有反彈風險。

另據韓聯社報導，南韓17日新增新冠肺炎確診病例超過10萬，是疫情以來首度超過10萬例。