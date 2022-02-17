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日韓星紐確診破頂 繼續與病毒共存

編譯中心╱綜合16日電
南韓新冠確診人數屢創新高。圖為16日民眾在首爾一處臨時檢測站外排隊，等候接受新冠檢測。(路透)
南韓新冠確診人數屢創新高。圖為16日民眾在首爾一處臨時檢測站外排隊，等候接受新冠檢測。(路透)

亞太區多個國家新冠單日確診持續破頂，但多個政府繼續採取「與病毒共存」策略，靠高疫苗接種率和限制政策與新冠病毒纏鬥。

南韓16日單日確診人數新增9萬443例，在連續6天新增超過5萬例後，再次刷新單日紀錄，居家治療人數超過26萬例。當局估計，2月底單日確診數可能達到13萬至17萬例，3月初增至20萬例以上。總理金富謙強調政府已做好應對準備。

朝鮮日報報導，南韓政府有意放寬防疫限制，正研究放寬私人聚會6人限制，將餐廳、咖啡室等營業時間由晚上9時延長1小時等方案。金富謙早前暗示，適度放寬防疫措施，有助中小企業運作，也不會令疫情惡化。

疫情以來被視為防疫典範的紐西蘭，16日新增1160例達新高，過去7天平均數也是疫情以來最高。當局決定推行確診後自我隔離政策，用手機應用程式和網上問卷作追蹤，不再逐例追查。官員直言現在已不再是「清零」的時候，而是認識到社區會有個案存在。

作為最早採取「與病毒共存」策略國家之一的新加坡，15日新增近2萬人確診達新高，但99.7%是無症狀或輕症；截至14日，新加坡有九成人完成接種疫苗，64%已接種加強劑。除了重症及高危者，政府會安排確診者居家隔離，他們每天要自己做抗原快速檢測（ART），連續3天呈陰性就可恢復日常活動。

日本全境疫情延燒，16日新增230例死亡病例，連續兩天單日新增逾200例。另外，截至14日止的一周內新增1227起群聚感染，創歷史新高紀錄。大阪府專家會議主席朝野和典說，雖然新增確診病例有減少傾向，但高齡者設施到處發生群聚感染，因此「馬上給予醫療協助的體制很重要」。

疫情 防疫 新加坡

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