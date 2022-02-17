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集體免疫？丹麥解除近乎所有防疫限制 不戴口罩不打疫苗

編譯中心╱綜合16日電
丹麥已在1日告別口罩和健康通行證，成為歐洲聯盟第一個解除國內近乎所有防疫限制的國家。(歐新社)
丹麥已在1日告別口罩和健康通行證，成為歐洲聯盟第一個解除國內近乎所有防疫限制的國家。(歐新社)

丹麥將集體免疫？當局宣布在未來幾周內、「不晚於春季」即結束「整個疫苗接種計畫」。丹麥已在1日告別口罩和健康通行證，成為歐洲聯盟第一個解除國內近乎所有防疫限制的國家。

丹麥發布新聞稿表示：「國家衛生委員會將在未來幾周嚴密監測疫情演變，我們希望在2月底前宣布結束疫苗接種計畫的日期。」

法國晚報引用丹麥最高傳染病防治機構「國家血清研究所」數據，截至11日為止，580萬丹麥人口中有80.9%接種疫苗，61.4%施打追加劑。

從施打疫苗的情況來看，丹麥是世界上接種比率最高的國家之一：5歲以上的人群中，有83.4%的人至少接種了一劑新冠疫苗，接種兩劑的有81.5%，接種過加強針的有62.2%。而在55歲以上人群中，98%都已經打過加強針。

丹麥羅斯基勒大學流行病學家西蒙森（Lone Simonsen）認為，Omicron已經不再那麼可怕，對大多數人來說，感染是溫和的，目前丹麥人對新冠的免疫力正在提高，而最終結束這場大流行要靠人們的免疫力。

德國民眾隨著疫情減緩，等不及要出國旅遊，其中西班牙和希臘的地中海觀光勝地尤其熱門，航空公司和旅行社的業績逐漸恢復到疫情前的水準。

德國漢莎航空董事霍恩麥斯特（Harry Hohmeister）表示，4月復活節假期和暑假的度假需求大增，疫情延續2年後正出現龐大的補償性需求，許多民眾對出國觀光躍躍欲試。他指出，目前歐洲個別景點的機票銷售量，已經相當於疫情前的3倍。

歐洲最大旅遊業者途易集團（TUI）也表示，業績正逐漸恢復到疫情前的水準。老牌旅行社途易集團德國分公司執行長鮑默指出，希臘尤其熱門，疫情前愛琴海島嶼每年可吸引280萬名客戶，今年預計可達300萬人。

歐洲各國因應疫情減緩，相繼放寬管制，其中丹麥、瑞典等北歐國家走在最前面，解除室內戴口罩、餐廳提早打烊和聚會人數的限制，防疫措施相對嚴格的德國也規畫在3月底取消相關規定。

此外，荷蘭衛生部長庫帕斯（Ernst Kuipers）說，由於新冠病例和住院人數減少，將自本月25日解除幾乎所有防疫限制措施，讓民眾重返正常生活。

丹麥已在1日告別口罩和健康通行證，成為歐洲聯盟第一個解除國內近乎所有防疫限制的國...
丹麥已在1日告別口罩和健康通行證，成為歐洲聯盟第一個解除國內近乎所有防疫限制的國家。(歐新社)

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