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跟進與病毒共存 德國、奧地利3月起放寬防疫限制

編譯徐榆涵／即時報導
奧地利和德國政府16日分別宣布3月起陸續放寬防疫限制。圖為德國街景。(路透)
奧地利和德國政府16日分別宣布3月起陸續放寬防疫限制。圖為德國街景。(路透)

隨著歐洲疫情逐漸緩和，奧地利和德國政府16日分別宣布3月起陸續放寬防疫限制，但德國總理蕭茲（Olaf Scholz）表示，仍打算強制民眾接種疫苗

BBC報導，奧地利政府決定，從3月5日起，除了療養院及醫院等高危環境外，其餘地方的防疫限制將會取消，代表當地的餐廳可以通宵營業，民眾無需出示疫苗接種證明，但他們仍需在大眾交通工具及日用品商店戴上口罩

奧地利本月初通過一項法案，於2月起強制成人接種疫苗，創歐洲先例。但直到3月16日前，任何人都不會因違法而受罰，政府將在此之前決定是否暫停這項要求。

德國同日則公布三階段放寬防疫措施計畫，首先提升已接種疫苗或康復人士參與室內私人聚會的人數上限，以及在非日常用品商店取消疫苗護照等。第二階段則由3月4日起，當地已接種疫苗或康復人士可以無需提供病毒檢測證明，就可進入酒吧或酒店，而未接種疫苗者則需要提供檢測結果。

接著從3月20日起，大部分防疫措施會取消，戶外活動的人數上限將由3月4日的75%容量或2.5萬人，放寬至完全開放。而口罩令則繼續生效。

蕭茲在與德國16個邦舉行會議後表示，疫情還未結束，關於強制接種疫苗的法案已留待議會決定，但他強調，這依然很重要，尤其是在明年秋季和冬季來臨前。

隨著染疫人數的下降，歐洲大部分地區已宣佈放寬防疫限制計畫，瑞士宣布，17日起進入酒吧、餐廳或其他室內場所無需出示疫苗接種證明。荷蘭也將在25日取消大部分限制措施，包括酒吧恢復正常營業時間，在大多數情況下不再強制佩戴口罩。法國也已取消戶外口罩令，並計畫在條件允許的情況下從3月中旬起取消室內防疫限制。

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