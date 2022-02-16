加拿大拚疫後成長 計畫3年迎130萬新移民

加拿大總理杜魯多的政府計畫，未來三年要引進超過130萬新移民，支持疫後成長。（記者季晶晶／攝影）

由於世界各國紛紛宣稱疫情 趨緩，高度仰賴移民 以增加勞動力的加拿大擬定計畫，未來三年要引進超過130萬新移民，支持疫後成長。

根據周一發布的2022-2024年移民人數計畫，加國總理杜魯多的政府希望2022年能新增逾43萬1000名永久居民，2023年44萬7000人，2024年45萬1000人。今、明兩年分別自先前的目標41萬1000和42萬1000向上調。

移民部長Sean Fraser發表聲明中說：「我們專注於經濟復甦，而移民是達標關鍵。」杜魯多的政府計畫，到2024年，新移民人數將是加拿大總人口的1.14%，其中近60%會是基於技能和工作經驗而核准的經濟移民。

移民一直是加國經濟的重大驅動力，幾占就業成長的全部，去年新移民40萬5000人，是歷來最多的一年。

不過，先前加拿大爆發由反對強制接種疫苗的卡車司機，所發起的大規模示威，再度掀起全球反防疫抗議浪潮。在澳洲 第一大城雪梨，今天就有數千名護理師上街抗議人力短缺與疫情下的壓力和限制。

中央社引述法新社報導，數以千計護理師無視罷工禁令，身著工作服和外科口罩前往州議會遊行，聲稱情況已忍無可忍。

雪梨有數千名護理師離開崗位，上街抗議人力短缺。(Getty Images)

澳洲近幾個月來確診人數爆炸性增加，也造成愈來愈多醫護染疫或被迫隔離，醫護人力嚴重短缺。今天成群結隊的護理師高聲表達憤怒，高舉寫著「護理師撐不住了」、「多些人手、少些壓力」、「光對我們說謝、口惠實不至」等標語牌，抨擊政治領導人無視護理人員困境。

新南威爾斯州衛生廳發表聲明，稱雖感謝護理師「在疫情這兩年期間的工作不懈」，卻也說「目前新南威爾斯州公立醫院的護理師和助產士，多於過去任何時期」。

澳洲勞資關係法院先前已下令禁止罷工，但遭工會拒絕，工會組織者表示正考慮是否擴大罷工。在Omicron變異株推波助瀾下，澳洲每天新增數千例確診與數十人病故。