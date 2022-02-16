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德國暴增15萬、越南3萬確診仍喊解禁 日人籲繼續封鎖

編譯中心／綜合15日電

德國衛生部長勞德巴赫今天表示，新冠病毒Omicron變異株引發的疫情正在減緩，德國可以開始鬆綁防疫限制。此外，越南15日新增3萬1787例本土病例創新高，但當局仍計畫開放國際旅遊。

路透報導，勞德巴赫告訴德國「畫報」：「Omicron感染潮已過高峰。」並稱他支持「適度鬆綁」防疫限制。德國今天新增15萬9217例確診，比上周同日減少6%。

德國總理蕭茲與各邦首長定於明天開會，針對放寬防疫限制進行討論，包括不再要求前往非民生必須品商店購物者，出示疫苗接種證明或陰性檢測結果。德國部分地區已開始解除防疫限制，巴伐利亞邦將增加允許參與文化及體育活動的人數，並准許未接種、檢測陰性民眾到餐廳用餐。

而越南在農曆春節過後，單日新增病例動輒從2萬起跳並屢屢創高，15日元宵節單日新增確診數突破3萬大關、85人不治，與一周前相較，單日新增病例數已經成長一倍。不過，今天多個部會在會議上支持完全開放國際旅遊計畫，研擬於3月15日起解除所有的旅行限制。

另一亞洲國家日本則實施嚴格的邊境管制，到2月底禁止外國人申請入境。現在日本政府傳出有意從3月起鬆綁入境限制，並研議提高每日入境人數上限、將7天的入境隔離期再縮短等。

不過，NHK於本月11日至13日的民調結果顯示，逾半數的57%民眾主張繼續邊境管制，贊成放寬者約32%。

另外，民調顯示，首相岸田文雄率領的內閣支持率為54%，比上個月小幅衰退3個百分點；內閣的不支持率則上升7個百分點達27%。

德國 防疫 邊境

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