卡蜜拉打3劑仍染疫 德疫情緩「民眾等不及出國」

繼英國王儲查理之後，卡蜜拉也傳出確診。(路透)

德國 民眾隨著疫情 減緩，等不及要出國旅遊，其中西班牙和希臘的地中海觀光勝地尤其熱門，航空公司和旅行社的業績逐漸恢復到疫情前的水準。英國王儲查理王子（Prince Charles）二度確診新冠肺炎4天後，英國王室證實，他的妻子卡蜜拉也確診，目前正在居家隔離。

73歲的王儲查理上周二度染疫。克萊倫斯宮並未提供查理的最新狀況，也未對卡蜜拉染疫狀況提供更多的細節。據了解，卡蜜拉已接種三劑疫苗 。

由於查理確診前兩天，曾在溫莎城堡見過女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth）。消息人士當時表示，女王沒有出現任何症狀，不過，將密切監控情況。

查爾斯2020年3月首次確診，當時他表示，自己很幸運只有輕微的症狀。當時威廉王子（Prince William）在父親染疫後不久也確診。

中央社報導，德國今天通報，過去24小時新增7萬6465起新冠肺炎確診、42人病故。

德國新冠肺炎新增病例有放緩趨勢，德國漢莎航空（Lufthansa）董事霍恩麥斯特（Harry Hohmeister）接受「週日畫報」（Bild am Sonntag）訪問時表示，4月復活節假期和暑假的渡假需求大增，目前歐洲個別景點的機票銷售量，已經相當於疫情前的三倍。

歐洲最大旅遊業者途易集團（TUI）也表示，業績正逐漸恢復到疫情前的水準。該公司指出，希臘尤其熱門，疫情前愛琴海島嶼每年可吸引280萬名客戶，今年預計可達300萬人。

德3月擬解除多數防疫限制

此外，德國規劃3月解除多數防疫限制，計畫第一步為鬆綁人際接觸限制、放寬私下會面；同時所有人進入商店前，都不須確認是否已打過疫苗或接受篩檢。

接著自3月4日起，未接種疫苗者只要拿出篩檢陰性證明即可進入餐廳。

最後一步驟則是，「在2022年3月20日春天開始前，應逐步解除對社會、文化、經濟生活的廣泛限制」。

這份草案尚待聯邦與各邦領袖在16日通過。

3月20日過後，歐洲第一大經濟體將仰賴「基本防護措施」來防疫，「特別是（在公開場合）佩戴醫療用口罩」。此外，現行規定要求雇主允許員工可能的話就在家上班，屆時這些規定也會解除。