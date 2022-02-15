韓連5日破5萬確診 「月底恐達17萬」 開打第4劑

南韓連續第5天單日新增病例破5萬，專家稱到本月底單日確診人數可能達到10萬至17萬。圖為民眾在首爾的檢測站排隊等候。(歐新社)

南韓 14日新增超過5萬5000宗新冠肺炎確診病例，連續第五天單日新增病例破五萬。有專家預計，南韓本月底單日確診人數可能達到10萬至17萬；南韓政府14日宣布，開始為已打完第三針且免疫力較弱群體接種第四劑疫苗。

綜合媒體報導，南韓過去一周60歲以上確診病例逾3.7萬例，增加了2.6倍；養老院 、護理院等設施內的群聚感染事件亦顯著增加，從1月第一周的11宗驟增至上周的48宗。

專家警告指，未及時補針的長者面臨巨大風險，多家韓媒刊登社論，批評南韓政府的「躺平」政策漏洞百出，難以遏制來勢洶洶的新一波疫情 。南韓政府14日表示，境內重症和死亡病例預計將持續增加。

南韓政府14日宣布，開始為已打完第三針且免疫力較弱群體接種第四劑疫苗，以降低重症和死亡風險。當局表示，這一政策將影響130萬人，他們可在打完第三針120天後接種第四劑；若處於高風險情況，間隔時間可縮短至90天。約5萬名養老院住客及員工將於下月初開打第四針。

東京確診比上周少 重症病患續增

日本東京都14日則1萬334例確診，比上週一減少約1900例；不過重症患者今天新增9例，達74例，是時隔約4個多月再次上升到70例以上。

回顧過去第5波疫情，東京去年8月19日的一週內平均確診數達到高峰後，重症患者仍持續增加，在9天後的去年8月28日達到最高紀錄的297例，之後雖有減少，但一段時間都維持在高檔。