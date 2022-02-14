Omicron輕症化？專家：太快解禁，下個變種恐更致命

義大利威尼斯嘉年華自2020年2月出現首例確診後停辦，今年重新啟動。(路透)

英國新冠肺炎確診數雖仍處於高位，但政府鑑於每日新增確診及死亡率逐漸下降，宣布解除所有防疫 限制措施。不過科學家警告，下一個新冠病毒變種可能會比Omicron 變異株更危險，並帶來更多的重症患者和死亡病例。此外，因疫情暫停兩屆的威尼斯嘉年華，今年重新登場，13日開幕吸引數千民眾狂歡。

衛報報導，包括歐洲疾病預防控制中心（ECDC）主任等專家解釋，Omicron和Delta屬於新冠病毒譜系不同分支的病毒，因此不能因為Omicron的症狀比Delta較輕微，就認為下一個變種病毒也只會帶來輕微症狀而掉以輕心。

蘇格蘭愛丁堡大學教授說，相信在Omicron之後，可能出現更具「神話色彩」的新變異株，可能比Delta更具致病性，也有可能更致命、帶來更長久的後遺症。呼籲政府對全面取消防疫限制的決定抱持更謹慎的態度。

此外，近幾周，義大利 新增確診和住院率都下滑，政府也在這周終結絕大部分室外佩戴口罩的規定，威尼斯嘉年華也復活。今年嘉年華主題是「向未來致意」（Remember the Future），因為遊行等部分活動無法舉行，今天街頭上盛裝打扮的人並不多，氣氛也沒有往年熱鬧，但接下來幾天預計將會改觀。

據威尼斯警方表示，有約5萬人參加慶典，居民說：「這是象徵希望的嘉年華。COVID正逐步結束，我們希望回到往常的日子。」

有民眾一家從北部城市帕瑪來到威尼斯，「我來這裡是因為我太想念嘉年華了，也是因為我們已經整整兩年沒法好好慶祝了。」

今年威尼斯嘉年華預計至3月1日落幕。