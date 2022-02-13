法澳也反疫苗示威 巴黎警射催淚彈、坎培拉萬人集結

澳洲民眾遊行示威，抗議疫苗強制接種規定。(歐新社)

起源於加拿大的「自由車隊」反強制接種疫苗遊行 ，如今擴大到世界各國，法國有數千人效法，由全國各地集結到巴黎，警方施放催淚彈驅逐；澳洲 今天有成千上萬示威民眾遊行到首都坎培拉，前往國會大厦集結進行抗議。

香港電台報導，法國示威者來自全國各地，他們開車到巴黎，揮舞法國國旗並按喇叭，他們主要抗議進入公共場所須出示疫苗通行證的制度，也有人不滿能源及食物價格上升。當局早已在巴黎部署7200名執法人員，並配備裝甲車和水炮，警方在城外多個入口攔截車隊，不過，仍有超過100輛車集結於香榭麗舍大道一帶，警方因此施放催淚彈驅散示威者。

法國警方在巴黎香榭麗舍大道，施放催淚彈，驅散反對防疫措施的示威者。(美聯社)

警方並開出300多張罰單，並拘捕14人。此外，巴黎南部有5名示威者因涉嫌藏有彈弓、鎚、刀及防毒面具而被捕。同時，有2000至3000人包括部分「黃背心」示威者在市內遊行。法國將在2個月內舉行總統選舉，馬克宏政府不希望抗議活動演變成當年大規模「黃背心」示威。

在澳洲，警方估計有1萬人在坎培拉街道示威，一邊揮舞與「主權公民」（sovereign citizen）運動有關的紅色澳洲軍旗，一邊往國會大厦集結。示威民眾當中，許多人帶著子女一起參加，他們高舉的布條上面寫著「爭取你的自由與權利」、「拒絕強迫用藥」等。

警方逮捕3人，其中包括1名民眾開卡車強行穿越路障，總理莫里森呼籲示威民眾保持和平的行動。澳洲政府雖然未強制民眾接種疫苗，但許多公司仍要求員工在復工前必須接種兩劑疫苗。

在鄰國紐西蘭，首都威靈頓國會大廈外的抗議活動已進入第五天，示威民眾和警方在大雨中對峙，所幸沒有發生衝突。雖然示威過程大致和平，但警方在10日逮捕122人，並動用胡椒粉以平息衝突。