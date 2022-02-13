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「Omicron威脅下降」 歐洲各國急著解封 專家搖頭

編譯中心／綜合12日電
挪威首都奧斯陸街頭2017年的景象。（路透）
挪威首都奧斯陸街頭2017年的景象。（路透）

英國今天新增4萬6025人確診新冠肺炎，另新增167人病故，但有鑑於境內確診、不治人數逐漸下降，當局已決定大幅鬆綁防疫規定。全球多國看到Omicron變異株引發的疫情已見緩和，也紛紛解禁，不過專家警告，現在就將新冠病毒當成一般疾病還為時尚早。

英國政府11日宣布，已完全接種的旅客抵英時不用進行檢測。法國宣布，12日起所有完全接種的旅客，入境後無須再提供陰性檢測結果。來自「綠色名單」國家並已接種者入境免檢測、免隔離。

德國總理蕭茲表示，聯邦政府及州政府可能下周開會，討論放鬆措施。而瑞典已有73%完全接種，丹麥更已達80%，因此宣布2月1日撤除防疫限制。芬蘭14日將防疫相關的措施放鬆，3月1日正式解除。挪威12日解除幾乎所有防疫措施，政府認為Omicron再也不是公民健康的重大威脅。

義大利確診近日持續減少，政府宣布夜店、舞廳等將結束為期6周的關閉，11日重開，同時取消戶外佩戴口罩的規定。政府也正研究3月底取消緊急狀態令。西班牙10日起取消戶佩戴口罩措施。荷蘭計畫2月底取消大部分防疫。

對歐洲各國急於解封，英國愛丁堡大學的公衛教授表示，「英國這麼做是太早了」。她說，檢測呈陰性者也只進行5天隔離，而英國現在每天還有逾200人死於疫情，她不明白為什麼要這樣做。來自瑞典于默奧大學的公衛專家也說，疫情仍對社會造成莫大壓力，這個國家「需有多一點耐性」。

防疫 英國 檢測

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