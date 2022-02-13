世衛報喜「全球達一條件」 疫情有望今年就結束

WHO秘書長譚德塞指出，若全球約七成人口接種疫苗，疫情大流行的急性發病期可能在今年就會結束。（路透）

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞 11日指出，若全球約七成人口接種疫苗 ，疫情 大流行的急性發病期可能在今年就會結束。

譚德塞表示：「我們估計疫情大流行的急性發病期會在今年結束，當然只有一個條件，那就是今年年中6、7月全球有七成人口接種了疫苗。」

在美國，由於Omicron確診人數不斷下降，且許多產業的員工都已完整接種新冠疫苗，包括華爾街金融巨頭在內，愈來愈多企業都開始讓更多員工重返辦公室，而且連口罩都可以不用再戴上。

不過亞洲疫情依然嚴峻，日本截至11日，重症患者為1352人，較1月11日的105人暴增約13倍。單日新增死亡病例已連續幾天逾百例，11日則新增150例不治。NHK報導，東京今天新增1萬1765例確診，大阪新增6746例確診，另新增11例死亡病例。

南韓方面，今天新增確診4萬8025例，較同時段創新高。為減輕醫療人力負擔，除60歲以上高風險族群，一般民眾在快篩結果為陽性時才需接受PCR檢查，這也造成居家快篩組需求快速增加。因此當局宣布，13日起每人每次限購5盒。

專家並預估，南韓可能再次面臨重症病床供不應求的窘境。