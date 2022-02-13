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世衛報喜「全球達一條件」 疫情有望今年就結束

編譯中心／綜合12日電
WHO秘書長譚德塞指出，若全球約七成人口接種疫苗，疫情大流行的急性發病期可能在今年就會結束。（路透）
WHO秘書長譚德塞指出，若全球約七成人口接種疫苗，疫情大流行的急性發病期可能在今年就會結束。（路透）

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞11日指出，若全球約七成人口接種疫苗疫情大流行的急性發病期可能在今年就會結束。

譚德塞表示：「我們估計疫情大流行的急性發病期會在今年結束，當然只有一個條件，那就是今年年中6、7月全球有七成人口接種了疫苗。」

在美國，由於Omicron確診人數不斷下降，且許多產業的員工都已完整接種新冠疫苗，包括華爾街金融巨頭在內，愈來愈多企業都開始讓更多員工重返辦公室，而且連口罩都可以不用再戴上。

不過亞洲疫情依然嚴峻，日本截至11日，重症患者為1352人，較1月11日的105人暴增約13倍。單日新增死亡病例已連續幾天逾百例，11日則新增150例不治。NHK報導，東京今天新增1萬1765例確診，大阪新增6746例確診，另新增11例死亡病例。

南韓方面，今天新增確診4萬8025例，較同時段創新高。為減輕醫療人力負擔，除60歲以上高風險族群，一般民眾在快篩結果為陽性時才需接受PCR檢查，這也造成居家快篩組需求快速增加。因此當局宣布，13日起每人每次限購5盒。

專家並預估，南韓可能再次面臨重症病床供不應求的窘境。

疫情 疫苗 譚德塞

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