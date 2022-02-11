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王儲查理打3針又染疫 2天前曾見英女王

編譯中心／綜合10日電
英國王儲查理（左）10日二度確診，英媒指他8日曾與英女王（中）見面。圖為資料照片。Getty Images
英國王儲查理（左）10日二度確診，英媒指他8日曾與英女王（中）見面。圖為資料照片。Getty Images

英國克拉倫斯宮10日宣布，王儲查理（Prince Charles）確診新冠肺炎，已經隔離。這是73歲的查理二度確診，他於2020年3月曾罹患新冠肺炎，已完整接種三劑疫苗；英國「太陽報」指出，他8日曾與英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）見面。

綜合媒體報導，克萊倫斯宮表示，王儲已取消今天稍後的原定行程。至於卡蜜拉的檢測為陰性，10日仍有出席活動。

查理原定會出席在英格蘭西南部溫徹斯特一個慶祝英女王登基70周年的活動。而他9日則出席英國亞裔信託（British Asian Trust）的招待會，有照片可見他與財政大臣蘇納克等嘉賓談話，其他出席者亦包括衛生大臣賈維德和內政大臣巴特爾（Priti Patel）。

今次是查理第二度確診，英國王室在2020年3月25日公布查理確診感染新冠病毒，當時他稱很慶幸只有輕微症狀，在蘇格蘭家中自主隔離7天後，恢復履行王室職責；查理去年12月再表示他與妻子卡蜜拉已接種新冠疫苗加強劑。

此外，英國首相強生因先前在封城期間於唐寧街官邸和辦公室開派對，飽受黨內外施壓，政途岌岌可危。如今，一張新的「派對門」照片流出後，警方將擴大調查，預計會再對50人進行訊問。

查理（左）9日出席英國亞裔信託的招待會，曾與財政大臣蘇納克（右）等嘉賓談話。Ge...
查理（左）9日出席英國亞裔信託的招待會，曾與財政大臣蘇納克（右）等嘉賓談話。Getty Images
英國王儲查理10日二度確診，妻子卡蜜拉檢測為陰性。（路透資料照片）
英國王儲查理10日二度確診，妻子卡蜜拉檢測為陰性。（路透資料照片）

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