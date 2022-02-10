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篩檢78次都陽性 悲情土耳其男「隔離長達14個月」

編譯張君堯／綜合報導
土耳其一名56歲男子卡雅桑自2020年以來，已經78次新冠篩檢結果呈陽性、被隔離長達14個月，他正在尋找擺脫這種情況的方法。（截圖自推特）
土耳其一名56歲男子卡雅桑自2020年以來，已經78次新冠篩檢結果呈陽性、被隔離長達14個月，他正在尋找擺脫這種情況的方法。（截圖自推特）

土耳其一名56歲男子卡雅桑（Muzaffer Kayasan）自2020年以來，已經78次新冠篩檢結果呈陽性、被隔離長達14個月，他正在尋找擺脫這種情況的方法。

根據報導，患有白血病的卡雅桑於2020年11月首次被診斷出感染新冠肺炎、隨即入院治療，病情減輕後他出院並回到家中等待自主隔離兩周，沒想到這是惡夢的開始，當他隔離完再次接受檢查時仍呈陽性反應，自此開始總共78次檢查「全都是陽性」，期間他在醫院和自家分別隔離了9個月和5個月。

卡雅桑呼籲當局找到解決情況的辦法，因為這段時間以來他一直獨自待在家中，只能透過窗戶看到他的孩子和孫子。據悉，在自主隔離期間，他妻子的2次新冠篩測皆呈陰性，其兒子也是如此。卡雅桑表示自己的社交生活完全停擺，除了無法接觸到所愛的人之外，他甚至無法出門接種疫苗

面對匪夷所思的情況，卡雅桑無奈地開玩笑表示「我一開始以為我是攜帶病毒的人，但事實並非如此，除了他們（家人）以外，根本沒有人出現在我身邊，我認為我比他們更容易接觸到病毒，即使是一隻從窗戶旁經過的貓也會感染我」。

當卡雅桑向醫生詢問自身情況時，對方則告訴他「由於白血病導致免疫系統虛弱，篩檢繼續呈陽性」，卡雅桑目前也只能靠處方藥來維持免疫系統，並坦言「這是一個非常艱難的過程，我已經康復了，但我的身體裡仍殘留著新冠病毒，這是我對持續呈現陽性反應的唯一解釋」。

篩檢 疫苗 新冠肺炎

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