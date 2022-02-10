英國單日300染疫死 強生擬月底宣布「確診免隔離」

英國每天有超過300人疫歿，民眾9日沿著倫敦的新冠疫情紀念牆行走。（歐新社）

在新冠病毒Omicron變異株肆虐之下，英國 每天有超過300人疫歿，但英相強生9日表示，他打算這個月稍晚廢除確診者自我隔離的法規，並提到政府規畫的「與病毒共存」的策略。南韓今天宣布放棄清零防疫 模式，以挽救快被激增確診例壓垮的醫療系統。

強生今天宣布，如果感染率保持穩定，本月底英格蘭將取消確診後必須自我隔離的規定。他先前曾宣布，目標是在3月24日取消自我隔離規定。不過英國國會10日起休會至21日，強生向議員表示，希望可以提前一個月實現目標，保守黨議員同志對此表示歡迎。

強生還表示，計畫在復會的第一天，說明「與病毒共存」的策略。今年初以來，英國確診病例的數量急遽下降；儘管確診人數仍處在高水準，但在防疫限制鬆綁後，數周以來數字仍一直下降。英國8日新增6萬6183例確診以及314例死亡。

由於衛生照護體系快被激增的Omicron確診例壓垮，南韓9日宣布放棄清零防疫模式。（歐新社）

在南韓，2020年疫情 爆發時一度陷入嚴峻狀態，後來靠大規模普篩與嚴格的接觸史追蹤，控制住疫情。但如今Omicron變異株擴散快速，上周末全國累計確診超過100萬例，首爾當局決定放棄兩年來的主要防疫手段。

高層衛生官員說：「因資源有限且極耗社會與經濟成本，難以再靠這套追蹤、篩檢、治療的作法防疫。」官員表示，新的防疫措施從2月起分階段上路，會把資源聚焦於最脆弱族群。

日本9日新增確診近9萬8000例、死亡162例。NHK報導，東京與另外12縣的防止疫情蔓延重點措施原定13日到期，當局已決定延長3周到3月6日。

此外，丹麥王室今天表示，81歲女王瑪格麗特二世確診，僅有輕微症狀，她最近才剛慶祝登基50周年。54歲的西班牙國王菲利佩六世也宣告確診，屬於輕症患者；75歲瑞典國王和78歲王后也在1月初雙雙染疫。日本皇室出現首例確診者，現任日皇德仁的遠房堂妹、38歲的三笠宮「瑤子女王」染疫，因中等症狀住院治療。斯洛維尼亞總理楊薩9日宣布確診。