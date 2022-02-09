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加拿大「自由車隊」示威擴大 美英紐澳等多國響應

編譯中心／綜合8日電
紐約市7日有示威，抗議強制疫苗令及防疫限制。示威者抬著美國和加拿大國旗，橫過布魯克林大橋。（Getty Images）
紐約市7日有示威，抗議強制疫苗令及防疫限制。示威者抬著美國和加拿大國旗，橫過布魯克林大橋。（Getty Images）

加拿大政府先前宣布往返美加邊境的卡車司機，必須強制接種新冠疫苗，引發反對者組成「自由車隊」至首都渥太華示威。如今抗議浪潮擴大，甚至美國、英國澳洲、紐西蘭、荷蘭等國民眾，紛紛組織各自的「自由車隊」示威。

近日多國出現類似加拿大「自由車隊」的示威，澳洲反疫苗民眾及陰謀論者6日聚集抗議，癱瘓機場周邊道路，企圖阻止官員在8日國會重開前返回坎培拉。紐西蘭8日有人駕駛卡車及露營車占據國會附近的街頭，另有數百車輛在威靈頓市中心鳴聲繞街；荷蘭6日約數十輛車聚集利瓦頓；英國5日有示威車隊慢駛聲援加拿大卡車司機，令M5高速公路大塞車，國會外7日有「英國自由車隊」示威。

在美國，一批卡車司機計畫駕車到華盛頓國會大樓外抗議。發起人布拉斯（Brian Brase）6日表示，強制接種是違反人權的行為，他說正號召全美卡車司機參與行動，聲稱規模將媲美加拿大的示威。他還表示已接觸芬蘭、瑞士、挪威、德國、美國、澳洲的卡車司機，「全球卡車司機正團結起來」。

紐西蘭示威者仿效加拿大（上圖）抗議行動，8日駕駛數百輛卡車（下圖）和露營車佔據國...
紐西蘭示威者仿效加拿大（上圖）抗議行動，8日駕駛數百輛卡車（下圖）和露營車佔據國會周邊的威靈頓市街頭。（Getty Images）

加拿大渥太華市長沃森7日已向聯邦和安大略省政府求援，要求調配1800名警員支援。總理杜魯多7日晚間明確表態，批評示威者試圖封鎖經濟、民主和民眾日常生活，要求抗議活動「必須停止」。

他並表示，聯邦政府將為省市政府提供任何所需資源。這是杜魯多在上月底宣布確診並自我隔離以來，首次現身公共場合。

加拿大樞密院院長、公共安全部長、交通部長等多名內閣成員發表聯合聲明，表示渥太華市中心的持續癱瘓情況令人擔憂，且不可接受。聯邦政府將要求省政府與保險公司研討卡車在街道上非法停車的後果，同時皇家騎警已同意增援渥太華警方。

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