我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美疫情「全面爆發」階段幾近結束 今年可能取消各限制

3女研究生告哈佛 無視教授性騷擾 逾百學者站出來

瑞典解封：免戴口罩、餐廳不限人數 還歡迎歐盟旅客

編議中心／綜合8日電

日本共同社報導，日本新冠疫情升高，8日新增159人染疫死亡創新高；同日新增10萬1278例確診。瑞典公衛體系狀況穩定，9日起解除大部分防疫禁令，並且開放歐盟旅客入境。

在Omicron變異株肆虐下，日本疫情再度升溫，全國至今有1141名重症患者，位於4個月高點，大阪府已發布「醫療非常事態宣言」。經營東京迪士尼的東方樂園公司8日表示，因為多名工作人員確診導致人手不足，歌舞表演「米奇俱樂部動感節奏」暫停數天。

印尼8日新增約3.7萬例確診，較前一天增加43%，並新增83人死亡。新增案例仍以雅加達的1萬817例最高，已是連續第6天單日超過1萬例。越南歷經9天農曆年假期後，8日新增逾2萬人確診。新加坡確診人數攀升之際，國防部長黃永宏也確診，成為該國首位確診的內閣部長。他目前居家辦公，身體狀況已好轉許多。

瑞典政府日前宣布，9日起解除大部分防疫禁令，包括公共場所人數及距離限制、居家辦公和遠距上課的建議；餐廳等營業場所也不需查看疫苗護照等證明，並取消宵禁；尖峰時刻搭乘大眾運輸工具戴口罩的建議也將移除。

此外，9日起，歐盟及歐洲經濟區的旅客可持有效的疫苗護照或陰性檢測證明入境。

但有許多民眾憂喜參半，認為雖然禁令解除，仍會繼續注意社交距離，並且勤洗手，避免染疫。瑞典烏米亞大學老人醫學教授擔心，未來幾個月內可能會造成上千例不必要的死亡病例。

瑞典 日本 疫情

上一則

加拿大「自由車隊」示威擴大 美英紐澳等多國響應

下一則

美智庫：北韓疑中國邊界 部署洲際飛彈

延伸閱讀

新加坡首位內閣部長確診 臉書發文揭感染新冠原因

新加坡首位內閣部長確診 臉書發文揭感染新冠原因
台灣商務客將解禁 入境檢疫天數可望縮短 月底國門微解封

台灣商務客將解禁 入境檢疫天數可望縮短 月底國門微解封
台灣邊境何時解封 專家：6月有機會

台灣邊境何時解封 專家：6月有機會
台本土暴增40例 桃高群聚擴大 北市提2月底微解封

台本土暴增40例 桃高群聚擴大 北市提2月底微解封

熱門新聞

印尼一名男子到河邊捕蟹，卻成了鱷魚的「頭號獵物」，不幸遇難喪命。示意圖／Ingimage

男河邊捉蟹遭7公尺鱷魚活吞 村民「剖腹取屍」畫面曝光

2022-02-01 14:24
威廉（最前排左起）、卡蜜拉、威廉、哈利一家人有奇妙的心結，影響英國皇室的未來。（路透資料照片）

哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？

2022-02-07 10:15
英國女王伊麗莎白二世宣布，她「真誠願望」王儲查理王子(右)登基時，他的妻子卡蜜拉(左)將成為皇后。歐新社

終於扶正 英女王正式宣布 希望卡蜜拉當「王后」

2022-02-05 18:19
丹麥今天仍告別口罩和健康通行證，成為歐洲聯盟（EU）第一個解除國內近乎所有防疫限制的國家。（歐新社）

口罩再見 丹麥首解除防疫限制 即起不必戴口罩

2022-02-01 15:16
俄國總統普亭4日出席北京冬奧開幕式，對進場的俄國代表隊豎起大拇指。新華社

3月前發起作戰？普亭「併吞烏克蘭三部曲」劇本曝光

2022-02-05 14:35
Omicron變種病株亞型姊妹株「BA.2」已在美現蹤，傳播力較Omicron強1.5倍。圖為華盛頓州一醫療中心戴著可清潔空氣的防毒面具巡視病房。（Getty Images）

Omicron次變異毒株「BA.2」有多危險？5個QA帶你看

2022-02-04 12:52

超人氣

更多 >
紐時：嬌生集團暫停生產新冠疫苗

紐時：嬌生集團暫停生產新冠疫苗
紐約夫妻涉竊比特幣 司法部追回36億美元創紀錄

紐約夫妻涉竊比特幣 司法部追回36億美元創紀錄
研究：口罩套上褲襪 大幅提高防護力 缺維他命D易重症

研究：口罩套上褲襪 大幅提高防護力 缺維他命D易重症
美疫情「全面爆發」階段幾近結束 今年可能取消各限制

美疫情「全面爆發」階段幾近結束 今年可能取消各限制
「林心如兒」被「尚氣」導演相中 進軍美國演楊紫瓊姪

「林心如兒」被「尚氣」導演相中 進軍美國演楊紫瓊姪