瑞典解封：免戴口罩、餐廳不限人數 還歡迎歐盟旅客

日本 共同社報導，日本新冠疫情 升高，8日新增159人染疫死亡創新高；同日新增10萬1278例確診。瑞典 公衛體系狀況穩定，9日起解除大部分防疫禁令，並且開放歐盟旅客入境。

在Omicron變異株肆虐下，日本疫情再度升溫，全國至今有1141名重症患者，位於4個月高點，大阪府已發布「醫療非常事態宣言」。經營東京迪士尼的東方樂園公司8日表示，因為多名工作人員確診導致人手不足，歌舞表演「米奇俱樂部動感節奏」暫停數天。

印尼8日新增約3.7萬例確診，較前一天增加43%，並新增83人死亡。新增案例仍以雅加達的1萬817例最高，已是連續第6天單日超過1萬例。越南歷經9天農曆年假期後，8日新增逾2萬人確診。新加坡確診人數攀升之際，國防部長黃永宏也確診，成為該國首位確診的內閣部長。他目前居家辦公，身體狀況已好轉許多。

瑞典政府日前宣布，9日起解除大部分防疫禁令，包括公共場所人數及距離限制、居家辦公和遠距上課的建議；餐廳等營業場所也不需查看疫苗護照等證明，並取消宵禁；尖峰時刻搭乘大眾運輸工具戴口罩的建議也將移除。

此外，9日起，歐盟及歐洲經濟區的旅客可持有效的疫苗護照或陰性檢測證明入境。

但有許多民眾憂喜參半，認為雖然禁令解除，仍會繼續注意社交距離，並且勤洗手，避免染疫。瑞典烏米亞大學老人醫學教授擔心，未來幾個月內可能會造成上千例不必要的死亡病例。